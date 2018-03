Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил

хочет продать «Ньюкасл» и ищет покупателя. Сделка с бывшей моделью, а нынче бизнесвуменсорвалась, а теперь на горизонте появился еще один интересный персонаж. Фаны «сорок» вряд ли ожидали увидеть в качестве потенциального владельца клуба экс-чемпиона мира по боксу

Что сказал Мэйвезер?

«В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Я всегда открыт для новых возможностей для бизнеса и люблю все виды спорта. Но я инвестирую головой, а не сердцем.

Инвестиции по зову сердца — самый быстрый способ потерять деньги. Но если кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут: "Флойд, тут можно заработать", тогда я стану инвестировать. Возможно, футбол не мой вид спорта, но у меня есть связи везде.

Криштиану Роналду уже давно является моим приятелем, так что я даже мог бы уговорить его завершить в "Ньюкасле" карьеру», — цитирует Мэйвезера 101greatgoals.com

Экс-боксер не забыл и про тусовки: «Я люблю Ньюкасл. Эти ребята любят тусоваться так, как нигде в мире. Если я буду инвестировать в "Ньюкасл", я буду постоянно посещать вечеринки в городе».

Что по этому поводу думают СМИ?

«До Дня дураков еще две недели, однако новость о покупке "Ньюкасла" в воскресных газетах запросто могла бы возглавить парад на ежегодном фестивале.

В Пантеоне рассказов о покупке "Ньюкасла" есть несколько странных записей. Была сказка о боссе рестлинга Винсе МакМэхоне, позже развенчанная, а также о турецком бизнесмене Мурате Улкере — тоже опровергнутая в течение нескольких часов. Но связь с Мэйвезером, который предположительно готовится к бою в UFC c Конором Макгрегором — это уже чересчур», — пишет Chronicle Live.

«Кажется совершенно ненужным пытаться анализировать эту историю, но мы попытаемся. Рафа Бенитес — нынешний тренер "Ньюкасла" — в свое время не очень хорошо ладил с Криштиану Роналду в "Реале". Игрок сборной Португалии может восхищаться современной строгостью Ангела Севера (скульптура в Гейтсхеде, Англия, — Прим.), а в топе его плейлиста на Spotify может быть интерпретация песни Fog on the Tyne от Пола Гаскойна. Но вернуться к Бенитесу? Пожалуй, нет», — рассуждает AS.

«В прошлом году Мэйвезер стал первым боксером, который заработал один миллиард долларов, поэтому, скорее всего, он может позволить себе купить большинство клубов из Премьер-лиги. Но сообщается, что Эшли не идет на компромиссы и стремится получить прибыль от своих инвестиций в 2007 году.

Одно можно сказать наверняка — болельщикам не стоит переполнять себя ожиданиями. Скорее всего, это был очередной пример того, что "Money" говорит что-то неожиданное, чтобы рекламировать свой бренд», — убежден автор joe.co.uk.

«Откровенная бравада или неподдельный интерес? Поживем-увидим. Но Мэйвезер, который заработал миллиард, определенно может себе это позволить», — также уверены в Fox Sports.

Что говорят фаны «Ньюкасла»?

Вот что болельщики «Ньюкасла» пишут о возможной сделке в «Твиттере».

@littlejack593: «У него недостаточно денег — нам нужны мультимиллиардеры».

@geordiesinc: «Чего только не бывает на свете».

@Cheerfullron: «Я бы предпочел Макгрегора».

@GregLake_: «Камон, Мэйвезер, купи "Ньюкасл" и приведи своего друга Роналду».

@allypetrie81: «Я предвидел это. Мы уже вот настолько отчаялись избавиться от Эшли».

@iztwin: «Очевидно, что это шутка, но не все могут понять это».

Что будет в итоге?

Самый очевидный и реальный вариант — ничего. Если Мэйвезер в ближайшее время не появится на какой-нибудь тусовке в Ньюкасле, об этой истории все очень быстро забудут и будут вспоминать разве что как шутку или очередное громкое заявление американского экс-чемпиона.

В прошлом году Мэйвезер уже проявлял интерес к покупке клуба НБА. СМИ писали то о «Лейкерс», то о «Клипперс», а сам Мэйвезер так и не определился, сказав лишь, что ждет возможность для покупки какого-нибудь клуба из НБА.

Никто не удивится, если через пару-тройку месяцев Мэйвезер сообщит о своем желании купить, например, австралийский регбийный клуб «Канберра Вайкингз», затем еще через пару месяцев появится в вип-ложе на бейсбольном матче «Чикаго Кабс» и спровоцирует новую волну слухов, а к концу года окончательно решится и, чтобы ускорить процесс получения российского гражданства, возьмет под свое крыло гандбольную «Астраханочку».