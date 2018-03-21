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    Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил

    Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге

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    Флойд Мэйвезер
    Флойд Мэйвезер
    Легенда бокса Флойд Мэйвезер задумался о том, чтобы купить английский «Ньюкасл» и пригласить туда Криштиану Роналду для завершения карьеры.
    Майк Эшли хочет продать «Ньюкасл» и ищет покупателя. Сделка с бывшей моделью, а нынче бизнесвумен Амандой Стейвли сорвалась, а теперь на горизонте появился еще один интересный персонаж. Фаны «сорок» вряд ли ожидали увидеть в качестве потенциального владельца клуба экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.

    Что сказал Мэйвезер?

    «В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Я всегда открыт для новых возможностей для бизнеса и люблю все виды спорта. Но я инвестирую головой, а не сердцем.

    Инвестиции по зову сердца — самый быстрый способ потерять деньги. Но если кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут: "Флойд, тут можно заработать", тогда я стану инвестировать. Возможно, футбол не мой вид спорта, но у меня есть связи везде.

    Криштиану Роналду уже давно является моим приятелем, так что я даже мог бы уговорить его завершить в "Ньюкасле" карьеру», — цитирует Мэйвезера 101greatgoals.com

    Экс-боксер не забыл и про тусовки: «Я люблю Ньюкасл. Эти ребята любят тусоваться так, как нигде в мире. Если я буду инвестировать в "Ньюкасл", я буду постоянно посещать вечеринки в городе».

    Что по этому поводу думают СМИ?

    «До Дня дураков еще две недели, однако новость о покупке "Ньюкасла" в воскресных газетах запросто могла бы возглавить парад на ежегодном фестивале.

    В Пантеоне рассказов о покупке "Ньюкасла" есть несколько странных записей. Была сказка о боссе рестлинга Винсе МакМэхоне, позже развенчанная, а также о турецком бизнесмене Мурате Улкере — тоже опровергнутая в течение нескольких часов. Но связь с Мэйвезером, который предположительно готовится к бою в UFC c Конором Макгрегором — это уже чересчур», — пишет Chronicle Live.

    «Кажется совершенно ненужным пытаться анализировать эту историю, но мы попытаемся. Рафа Бенитес — нынешний тренер "Ньюкасла" — в свое время не очень хорошо ладил с Криштиану Роналду в "Реале". Игрок сборной Португалии может восхищаться современной строгостью Ангела Севера (скульптура в Гейтсхеде, Англия, — Прим.), а в топе его плейлиста на Spotify может быть интерпретация песни Fog on the Tyne от Пола Гаскойна. Но вернуться к Бенитесу? Пожалуй, нет», — рассуждает AS.

    «В прошлом году Мэйвезер стал первым боксером, который заработал один миллиард долларов, поэтому, скорее всего, он может позволить себе купить большинство клубов из Премьер-лиги. Но сообщается, что Эшли не идет на компромиссы и стремится получить прибыль от своих инвестиций в 2007 году.

    Одно можно сказать наверняка — болельщикам не стоит переполнять себя ожиданиями. Скорее всего, это был очередной пример того, что "Money" говорит что-то неожиданное, чтобы рекламировать свой бренд», — убежден автор joe.co.uk.

    «Откровенная бравада или неподдельный интерес? Поживем-увидим. Но Мэйвезер, который заработал миллиард, определенно может себе это позволить», — также уверены в Fox Sports.

    Что говорят фаны «Ньюкасла»?

    Вот что болельщики «Ньюкасла» пишут о возможной сделке в «Твиттере».

    @littlejack593: «У него недостаточно денег — нам нужны мультимиллиардеры».

    @geordiesinc: «Чего только не бывает на свете».

    @Cheerfullron: «Я бы предпочел Макгрегора».

    @GregLake_: «Камон, Мэйвезер, купи "Ньюкасл" и приведи своего друга Роналду».

    @allypetrie81: «Я предвидел это. Мы уже вот настолько отчаялись избавиться от Эшли».

    @iztwin: «Очевидно, что это шутка, но не все могут понять это».

    Что будет в итоге?

    Самый очевидный и реальный вариант — ничего. Если Мэйвезер в ближайшее время не появится на какой-нибудь тусовке в Ньюкасле, об этой истории все очень быстро забудут и будут вспоминать разве что как шутку или очередное громкое заявление американского экс-чемпиона.

    В прошлом году Мэйвезер уже проявлял интерес к покупке клуба НБА. СМИ писали то о «Лейкерс», то о «Клипперс», а сам Мэйвезер так и не определился, сказав лишь, что ждет возможность для покупки какого-нибудь клуба из НБА.

    Никто не удивится, если через пару-тройку месяцев Мэйвезер сообщит о своем желании купить, например, австралийский регбийный клуб «Канберра Вайкингз», затем еще через пару месяцев появится в вип-ложе на бейсбольном матче «Чикаго Кабс» и спровоцирует новую волну слухов, а к концу года окончательно решится и, чтобы ускорить процесс получения российского гражданства, возьмет под свое крыло гандбольную «Астраханочку».

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