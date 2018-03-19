Довбня: Я не хуже, чем игроки топ-клубов

Голкиперпрокомментировал информацию об интересе со стороны

«Не слышал об этом интересе. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь доказать, что я лучше других. Я человек-работа. Хочу выходить на поле и доказывать», — сказал Добвня в интервью «Чемпионату».

«Если меня заберет гранд, я докажу, что являюсь топ-футболистом. Мне без разницы, кто будет моим конкурентом. Мне нравятся Акинфеев, Лунев, Беленов или Габулов, но в любой команде я буду пытаться стать основным и биться до последнего», — также отметил голкипер.

Отметим, что, по данным СМИ, ЦСКА готов подписать с Довбней контракт на пять лет.