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    Симеоне: У меня такое чувство, что лично проиграл этот матч

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    Диего Симеоне
    На фото:Диего Симеоне
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал гостевое поражение от «Вильярреала» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

    «Матч двух похожих по стилю игры команд получился напряжённым. Мы хорошо провели первую половину встречи и хорошо справлялись во второй, но сопернику удалось извлечь выгоду из двух голевых моментов. Мелочи привели к тому, что победу одержал соперник, хотя игра была равной. У меня такое чувство, что лично проиграл этот матч. Игроки приложили массу усилий, а я не смог им помочь своими решениями», — цитирует Симеоне Marca.

    Напомним, что мадридский клуб остался на втором месте в турнирной таблице, отстав от «Барселоны» на 11 очков.

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