«Реал» хочет продать Иско

Мадридский «Реал» намерен расстаться с полузащитником, утверждает Don Balon. Причина – разногласия с главным тренером клуба, из-за которых портится атмосфера в раздевалке.

Отмечается, что футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». При этом Иско может стать частью сделки по приобретению форварда ПСЖ Неймара.

Зидан считает, что Иско его подвел, поскольку наставник «сливочных» пожертвовал Хамесом, чтобы сохранить в команде именно испанского плеймейкера. Напомним, что колумбиец был отдан в аренду в «Баварию».

Французский наставник уже твердо решил для себя, что будет просить президента королевского клуба Флорентино Переса продать Иско летом. Конечно, такой вариант возможен, если Зизу останется у руля «Реала» по окончании сезона 2017/18.