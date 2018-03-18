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    «Реал» хочет продать Иско

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    Иско
    На фото:Иско
    Мадридский «Реал» намерен расстаться с полузащитником Иско, утверждает Don Balon. Причина – разногласия с главным тренером клуба Зинедином Зиданом, из-за которых портится атмосфера в раздевалке.

    Отмечается, что футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». При этом Иско может стать частью сделки по приобретению форварда ПСЖ Неймара.

    Зидан считает, что Иско его подвел, поскольку наставник «сливочных» пожертвовал Хамесом, чтобы сохранить в команде именно испанского плеймейкера. Напомним, что колумбиец был отдан в аренду в «Баварию».

    Французский наставник уже твердо решил для себя, что будет просить президента королевского клуба Флорентино Переса продать Иско летом. Конечно, такой вариант возможен, если Зизу останется у руля «Реала» по окончании сезона 2017/18.

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