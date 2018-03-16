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    Кирьяков призвал не распускать нюни из-за травмы Кокорина

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    Сергей Кирьяков
    На фото:Сергей Кирьяков
    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил, что после травмы Александра Кокорина однозначно надо приглашать в сборную Артема Дзюбу.

    «Не думаю, что можно говорить о тенденции. Скорее, это стечение обстоятельств. Для нас, конечно, это большие потери, учитывая, что игроков хорошего уровня у нас немного. Поэтому перед чемпионатом мира ситуация выглядит не очень хорошо.

    С другой стороны нюни распускать не надо. Ведь есть и понимание того, кто может заменить травмированных из расширенного списка, который у нас имеется. В преддверии товарищеских матчей времени все меньше и сейчас не до экспериментов. Надо уже конкретизировать те или иные позиции и наигрывать состав, который мы увидим в первых матчах чемпионата мира.

    Панченко, наверное, приглашать рано. Хотя, учитывая то, что Черчесов практикует приглашения даже травмированных футболистов для того, чтобы они чувствовали атмосферу и единения, конечно, это полезно. Поэтому если тренерский штаб будет планировать приглашение Панченко – почему нет?

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    А вызывать Дзюбу нужно однозначно. Понятно, что это футболист другого плана, нежели Кокорин, но в любом случае иметь такого форварда было бы неплохо. Тем боле, мы видим по игре за новый клуб, как у него горят глаза, как он хочет доказать, что с ним поступили не очень красиво, отдав в аренду. Судя по вчерашнему матчу, он пригодился бы "Зениту". Подводя итог сказанному, нужно переключаться на то, что есть», — приводит слова Кирьякова «Спорт-Экспресс».

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