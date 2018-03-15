Семин: Такое поражение — хороший удар по самолюбию

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги крупного поражения от(1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«С нашей стороны была полная авантюра. Играть так с "Атлетико" нельзя. В Мадриде мы действовали правильнее.

Другое дело для болельщиков игра была интересной, мы атаковали, старались комбинировать. Но отыграть три мяча у "Атлетико", наверное, невозможно. Мы изначально не могли его пройти.

Мадридцы уверенно ловили нас на контратаках, использовали свободные зоны. Для нас это определенный мастер-класс. Сказал ребятам, что сегодня они играли так, как играть с такими командами не стоит.

Такое поражение — хороший удар по самолюбию. Думаю, такое поражение не помешает нам довести сезон до логического конца. Да, "Атлетико" выиграет этот турнир. У других команд нет шансов! (смеется)

Никакого конфликта с Ари нет. А играли сегодня те, кто выглядит лучше всего. Играли лучшие. А других я не видел.

Нужно передохнуть. Залечить раны — и физические, и душевные. Проведем неделю в Сочи», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».