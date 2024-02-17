«Сельта» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 25-го тура испанской Примерына выезде вырвала победу усо счетом 2:1.

В составе каталонцев дублем отметился Роберт Левандовский. При этом, победный мяч польский форвард забил уже на седьмой компенсированной минуте и с пенальти.

За команду из Виго отметился Яго Аспас.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Барселона 1:2 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (45'), 1:1 Яго Аспас (47'), 1:2 Роберт Левандовски (пенальти) (90 + 7') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза (Кевин Васкес, 85'), Карл Старфельт, Карлос Домингес (Унай Нуньес, 46'), Михайло Ристич (Мануэль Санчес, 59'), Ренато Тапиа, Франсиско Пейнадо, Лукас де ла Торре, Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 85'), Tadeo Allende (Уиллот Сведберг, 77') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен (Илкай Гюндоган, 58'), Жоау Канселу, Пау Кубарси, Рональд Араухо (Иньиго Мартинес, 46'), Жюль Кунде, Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Ламин Ямал (Ориоль Ромеу Видаль, 90'), Педри (Фермин Лопес, 75'), Vitor Roque (Рафаэл Диас, 58') Предупреждения: Tadeo Allende (15'), Андреас Кристенсен (38'), Френки де Йонг (90 + 4'), Марк-Андре тер Штеген (90 + 5'), Иньиго Мартинес (90 + 10')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 54 очками поднялась на третье место в турнирной таблице. «Сельта» с 20 баллами осталась 17-й в турнирной таблице.