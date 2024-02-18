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    «Аталанта» всухую обыграла «Сассуоло» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Сассуоло»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Аталанта» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.

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    В 1-м тайме хозяева забили 1-й гол. На 22-й минуте полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич точным ударом вывел свою команду вперед.

    Во 2-м отрезке «Аталанта» начала развивать свой успех. Сначала на 58-й минуте полузащитник команды Тен Копмейнерс удвоил преимущество хозяев, а затем защитник Митчел Баккер сделал счет разгромным на 75-й минуте — 3:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Сассуоло 3:0
    Голы: 1:0 Марио Пашалич (22'), 2:0 Теун Коопмейнерс (58'), 3:0 Митчел Баккер (75') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Исак Хин, 82'), Эмиль Хольм (Митчел Баккер, 74'), Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс (Мишель Ндари Адопо, 90'), Алексей Миранчук (Джанлука Скамакка, 74'), Шарль Де Кетеларе (Эль Билал Туре, 82') Сассуоло: Андреа Консильи, Джош Дойг, Маттиа Вити, Руан, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Кристиан Торстведт (Кристиан Вольпато, 72'), Недим Байрами (Грегоре Дефрель, 60'), Матеус Энрике, Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 72'), Арман Лорьенте (Джанмарко Феррари, 84'), Luca Lipani (Daniel Boloca, 61')

    После этого матча «Аталанта» занимает 4-е место в таблице Серии А с 45-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 17-й позиции (20 баллов).

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