В рамках 25-го тура испанской Примеры 18 февраля пройдет матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Начало — 20:30 (мск). «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка находится в опасной зоне и продолжает борьбу за выживание.

В настоящий момент «киноварные» имеют в своем активе 23 очка и располагаются на шестнадцатом месте. «Красно-черные» только на шесть баллов опережают зону вылета, где располагается «Кадис».

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«Островитяне» смогли только 21 раз поразить ворота соперников и пропустили 31 мяч в свои ворота.

Последние матчи: в прошлом туре «Мальорка» в родных стенах переиграла «Райо Вальекано» (2:1), а до этого уступила «Атлетику» (0:4) и «Бетису» (0:1).

Перед этим подопечные Хавьера Агирре также сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1).

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Также между этими встречами были игры Кубка Испании, где «Мальорка» продолжает свой путь и в первом полуфинальном матче сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), а до этого были победы над «Жироной» (3:2) и «Тенерифе» (1:0).

Не сыграют: не смогут принять участие в этой игре только травмированные Мартин Вальент и Пабло Маффео.

Состояние команды: «Мальорка» проводит средний сезон. С одной стороны, коллектив смог пробиться уже в полуфинал Кубка Испании и может выиграть титул, а с другой борется за выживание в Примере, что не может радовать руководство и болельщиков.

Идеальным раскладом для коллектива будет, безусловно, победа в Кубке Испании и сохранение прописки в элите.

Для этого во время зимнего трансферного окна команду пополнили Начо Видаль и Неманья Радоньич. Ушли же из коллектива Давид Лопес, Даниэль Луна и Амат Ндиайе.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна сейчас имеет в своем активе 37 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Сан-себастьянцы намного отстают от лидирующих «Жироны» и «Реала», а также от «Барселоны» и «Атлетико», поэтому зацепиться за топ-4 вряд ли получится.

«Реал Сосьедад» смог 32 раза поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в последних играх чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля уступила «Осасуне» (061), а также сыграли вничью с «Жироной» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:0)

Перед этим же были победа в противостоянии с «Сельтой» (1:0) и поражение от «Атлетика» (1:2).

Помимо этого, были матчи Кубка Испании. «Реал Сосьедад» смог пройти «Малагу» (1:0), «Осасуну» (2:0), «Сельту» (2:1) и сыграл вничью с первом полуфинале с «Мальоркой» (0:0).

В последней же игре «Реал Сосьедад» уступил «ПСЖ» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре травмированные Шеральдо Бекер, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Киран Тирни и Карлос Фернандес.

Состояние команды: в принципе, пока что сезон для команды россиянина Арсена Захаряна можно назвать удачным, поскольку она все еще продолжает борьбу в трех турнирах.

Несмотря на это, существует вероятность, что «Реал Сосьедад» останется не только без титулов, но и без еврокубков на следующий сезон, поэтому оценивать можно будет только в концовке сезона.

В зимнее трансферное окно команда сохранилась, а также пополнилась Шеральдо Бекером из «Униона» и Хавером Галаном из «Атлетико».

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» не может выиграть и не забивает пять матчей подряд во всех турнирах

«Мальорка» не может выиграть у «Реал Сосьедада» на протяжении 10 матчей, с 2012 года

«Мальорка» проиграла только один матч из последних 14 на своем поле во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.85, а победа «Мальорки» — в 3.40.

ТБ 2,5 оценивается в 2.90, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.40.

Прогноз: в последнее время игра и форма обеих команд оставляют желать лучшего, поэтому шансы коллективов на успех выглядят примерно одинаковыми.

Поединок должен оказаться бескомпромиссным и может завершиться ничейным исходом.

Рекомендуемая ставка: ничья за 2.85.

Прогноз: хоть команды играют и не очень результативно в последнее время, но по разу могут огорчить ворота друг друга. Тем более, на это дается отличный коэффициент.

Ставка: обе забьют за 2.55.