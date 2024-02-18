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    Смогут ли «Мальорка» и «Реал Сосьедад» выявить сильнейшего?

    «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Примера, 18 февраля 2024 года

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    «Мальорка»
    В рамках 25-го тура испанской Примеры 18 февраля пройдет матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Начало — 20:30 (мск). «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Февраля 2024 года
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка находится в опасной зоне и продолжает борьбу за выживание.

    В настоящий момент «киноварные» имеют в своем активе 23 очка и располагаются на шестнадцатом месте. «Красно-черные» только на шесть баллов опережают зону вылета, где располагается «Кадис».

    Коэффициенты матча Мальорка — Реал Сосьедад

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    «Островитяне» смогли только 21 раз поразить ворота соперников и пропустили 31 мяч в свои ворота.

    Последние матчи: в прошлом туре «Мальорка» в родных стенах переиграла «Райо Вальекано» (2:1), а до этого уступила «Атлетику» (0:4) и «Бетису» (0:1).

    Перед этим подопечные Хавьера Агирре также сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1).

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    Также между этими встречами были игры Кубка Испании, где «Мальорка» продолжает свой путь и в первом полуфинальном матче сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), а до этого были победы над «Жироной» (3:2) и «Тенерифе» (1:0).

    Не сыграют: не смогут принять участие в этой игре только травмированные Мартин Вальент и Пабло Маффео.

    Состояние команды: «Мальорка» проводит средний сезон. С одной стороны, коллектив смог пробиться уже в полуфинал Кубка Испании и может выиграть титул, а с другой борется за выживание в Примере, что не может радовать руководство и болельщиков.

    Идеальным раскладом для коллектива будет, безусловно, победа в Кубке Испании и сохранение прописки в элите.

    Для этого во время зимнего трансферного окна команду пополнили Начо Видаль и Неманья Радоньич. Ушли же из коллектива Давид Лопес, Даниэль Луна и Амат Ндиайе.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна сейчас имеет в своем активе 37 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Сан-себастьянцы намного отстают от лидирующих «Жироны» и «Реала», а также от «Барселоны» и «Атлетико», поэтому зацепиться за топ-4 вряд ли получится.

    «Реал Сосьедад» смог 32 раза поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в последних играх чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля уступила «Осасуне» (061), а также сыграли вничью с «Жироной» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:0)

    Перед этим же были победа в противостоянии с «Сельтой» (1:0) и поражение от «Атлетика» (1:2).

    Помимо этого, были матчи Кубка Испании. «Реал Сосьедад» смог пройти «Малагу» (1:0), «Осасуну» (2:0), «Сельту» (2:1) и сыграл вничью с первом полуфинале с «Мальоркой» (0:0).

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    • В последней же игре «Реал Сосьедад» уступил «ПСЖ» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре травмированные Шеральдо Бекер, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Киран Тирни и Карлос Фернандес.

    Состояние команды: в принципе, пока что сезон для команды россиянина Арсена Захаряна можно назвать удачным, поскольку она все еще продолжает борьбу в трех турнирах.

    Несмотря на это, существует вероятность, что «Реал Сосьедад» останется не только без титулов, но и без еврокубков на следующий сезон, поэтому оценивать можно будет только в концовке сезона.

    В зимнее трансферное окно команда сохранилась, а также пополнилась Шеральдо Бекером из «Униона» и Хавером Галаном из «Атлетико».

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» не может выиграть и не забивает пять матчей подряд во всех турнирах

    • «Мальорка» не может выиграть у «Реал Сосьедада» на протяжении 10 матчей, с 2012 года

    • «Мальорка» проиграла только один матч из последних 14 на своем поле во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.85, а победа «Мальорки» — в 3.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.90, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.40.

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    Прогноз: в последнее время игра и форма обеих команд оставляют желать лучшего, поэтому шансы коллективов на успех выглядят примерно одинаковыми.

    Поединок должен оказаться бескомпромиссным и может завершиться ничейным исходом.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 2.85.

    Прогноз: хоть команды играют и не очень результативно в последнее время, но по разу могут огорчить ворота друг друга. Тем более, на это дается отличный коэффициент.

    Ставка: обе забьют за 2.55.

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    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Мальорка» и «Реал Сосьедад» выявить сильнейшего?
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