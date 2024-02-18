Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Пейтон Стернс в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 10:00 мск. Андреева — Стернс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андреева

Мирра проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии, который в целом получился для нее вполне успешным.

В Мельбурне от 16-летняя теннисистка дошла до четвертого, что в ее возрасте действительно серьезное достижение.

Но, с другой стороны, нет смысла отрицать, что многие ждали от нее прорыва — выхода как минимум в четвертьфинал.

Подобные ожидания усилились после яркой победы Андреевой над Онс Жабер во втором круге — 6:0, 6:2.

Но в итоге в 1/8 финала Мирра уступила Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6), которую дважды обыгрывала в прошлом году.

В любом случае, Андреева успешно начала новый сезон. Надо не забывать, что в начале января она дошла до четвертьфинала в Брисбене.

Стернс

Пейтон тем временем провалила начало сезона. Она до сих пор не выиграла ни одного матча.

В Брисбене американка проиграла в первом круге итальянке Камиле Джорджи, а в Хобарте — представительнице Франции Варваре Грачевой.

На Открытом чемпионате Австралии Стернс уступила россиянке Дарье Касаткиной (2:6, 6:3, 2:6).

Еще одной неудачей стало поражение от бельгийки Элизы Мертенс (2:6, 3:6) на старте турнира в Дохе.

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В прошлом году лучшим результатом Стернс стал неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.16, победу Стернс букмекеры предлагают за 5.10.

Прогноз: вряд ли у Мирры будут проблемы в этом матче. И дело не в том, что соперница находится не в лучшей форме. В данном случае надо делать акцент на том, что россиянка банально лучше. Скорее всего, здесь будет разгром.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.88.