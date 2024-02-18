ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса «Манчестер Сити» — «Челси»«Манчестер Сити» — «Челси» 1:1.Онлайн «Ливерпуль»«Брентфорд» — «Ливерпуль» 1:4. Онлайн
  • 22:41
    • Пенальти Левандовского на 90+7-й минуте принес «Барселоне» победу над «Сельтой»
  • 22:31
    • «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью
  • 21:58
    • «Верона» и «Ювентус» поделили очки
  • 20:41
    • Свентек выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Рыбакину
  • 20:15
    • Швеция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира, Норвегия — вторая
  • 20:10
    • «Арсенал» забил 5 безответных голов «Бернли» в матче АПЛ
  • 20:02
    • «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Мирра Андреева начнет в Дубае с разгромной победы?

    Андреева — Стернс. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Дубае 18 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Мирра Андреева
    Прогноз и ставки на Андреева — Стернс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Пейтон Стернс в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 10:00 мск. Андреева — Стернс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андреева

    Мирра проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии, который в целом получился для нее вполне успешным.

    В Мельбурне от 16-летняя теннисистка дошла до четвертого, что в ее возрасте действительно серьезное достижение.

    Но, с другой стороны, нет смысла отрицать, что многие ждали от нее прорыва — выхода как минимум в четвертьфинал.

    Подобные ожидания усилились после яркой победы Андреевой над Онс Жабер во втором круге — 6:0, 6:2.

    Но в итоге в 1/8 финала Мирра уступила Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6), которую дважды обыгрывала в прошлом году.

    В любом случае, Андреева успешно начала новый сезон. Надо не забывать, что в начале января она дошла до четвертьфинала в Брисбене.

    Стернс

    Пейтон тем временем провалила начало сезона. Она до сих пор не выиграла ни одного матча.

    В Брисбене американка проиграла в первом круге итальянке Камиле Джорджи, а в Хобарте — представительнице Франции Варваре Грачевой.

    На Открытом чемпионате Австралии Стернс уступила россиянке Дарье Касаткиной (2:6, 6:3, 2:6).

    Еще одной неудачей стало поражение от бельгийки Элизы Мертенс (2:6, 3:6) на старте турнира в Дохе.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году лучшим результатом Стернс стал неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.16, победу Стернс букмекеры предлагают за 5.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: вряд ли у Мирры будут проблемы в этом матче. И дело не в том, что соперница находится не в лучшей форме. В данном случае надо делать акцент на том, что россиянка банально лучше. Скорее всего, здесь будет разгром.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Калгари — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Тампа — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Де Лима — Тафа
  • Бокс
  • Сегодня в 05:05
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лемос — Дерн
  • Бокс
  • Сегодня в 05:35
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эрнандес — Копылов
  • Бокс
  • Сегодня в 06:15
    •  1.45
  • Прогноз на матч Двалишвили — Сехудо
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Гэрри — Нил
  • Бокс
  • Сегодня в 07:15
    •  2.29
  • Прогноз на матч Уиттакер — Коста
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Волкановски — Топурия
  • Бокс
  • Сегодня в 08:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андреева — Стернс: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева начнет в Дубае с разгромной победы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры