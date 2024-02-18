В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги 18 февраля пройдет матч «Бохум» — «Бавария». Начало — 19:30 (мск). «Бохум» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание и в этом сезоне. В настоящий момент коллектив из Бохума находится на 14-й позиции в турнирной таблице.

Сейчас в активе «несгибаемых» 22 очка и они на шесть баллов опережают зону вылета и пока что могут чувствовать себя спокойно.

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«Бохум» 23 раза поразил ворота соперника, а в свои пропустил целых 39 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре «невыбиваемые» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а перед этим также поделили очки с «Аугсбургом» (1:1).

Перед этим же подопечные Томаса Леча уступили дортмундской «Боруссии», но переиграли «Штутгарт» (1:0).

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Перед этим же был еще один ничейный исход в противостоянии с «Вердером» (1:1).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Михаэль Эссер и Мохаммед Толба, которые не выйдут на поле в этой игре. Также дисквалифицирован Матуш Беро.

Состояние команды: «сине-белые», которые стали 14-ми в прошлом сезоне, пытаются улучшить этот результат и, что самое главное, обезопасить себя от зоны вылета.

Из Кубка Германии «Бохум» уже давно вылетел, поэтому теперь команда должна сделать все, чтобы остаться в Бундеслиге и на следующий сезон.

В зимнее трансферное окно в команду пришли Агон Элези, Андреас Луте и Леон Свитек, а вот покинули коллектив Матс Панневиг, Жоржи Осей-Туту и Геррит Хольтманн, которые отправились по арендам.

«Бавария»

Турнирное положение: баварцы продолжают борьбу за звание чемпиона Германии. На данный момент мюнхенцы забили 59 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили 22.

По итогам 21 матча «Бавария» имеет в своем активе 50 пунктов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от лидирующего «Байера».

Хоть остальные команды уже и отстали намного, сохранить чемпионский титул у себя мюнхенскому коллективу будет не так и просто.

Последние матчи: в прошлом туре «Бавария» крупно уступила «Байеру» (0:3), а до этого у подопечных Томаса Тухеля была серия из трех побед подряд. Повержены были «Боруссия» М (3:1), «Аугсбург» (3:1) и «Унион» (1:0).

Перед этим мюнхенцы сенсационно уступили «Вердеру» (0:1), но переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0).

Среди недели мюнхенцы достаточно неожиданно уступили «Лацио» (0:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не сыграют: из-за различного рода повреждений на поле не выйдут Буна Сарр, Ноэль Асеко, Тарек Бухманн, Даниэль Перец, Серж Гнабри, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис и Кингсли Коман.

Состояние команды: пока что этот сезон складывается для команды не лучшим образом, но его еще можно исправить победами в чемпионате и Лиге чемпионов.

А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

Зимой мюнхенцы неплохо усилились на трансферном рынке. Из приобретений выделяются Саша Боэ из «Галатасарая», Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Брайан Сарагоса из «Гранады».

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла три последних матча у «Бохума» с общим счетом 17:0

«Бохум» забивает на протяжении последних 5 матчей

«Бавария» впервые в сезоне проиграла два матча подряд и не забила в них ни одного мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.70, а победа «Райо Вальекано» — в 8.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.43, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.80.

Прогноз: «Бавария» намного сильнее своего соперника и обязана реабилитироваться за поражения в прошлых матчах, поэтому логичной будет уверенная победа мюнхенцев.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.85.

Прогноз: также «Бавария» в последнее время любит пропустить, поэтому команды могут пробить тотал и забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05.