«Нант» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

всухую обыграл(2:0) в матче 22-го тура французской Лиги 1.

Первый гол парижане забили на 60-й минуте. Защитник команды Лукас Эрнандес пробил со средней дистанции и попал точно в правый угол ворот.

На 78-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Нанта». Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Лукас Эрнандес (60'), 0:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (78') Предупреждения: Jocelyn Gourvennec (23'), Мусса Сиссоко (77')

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Нант» — на 13-й позиции (22 балла).