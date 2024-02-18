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    Гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Нант» в матче Лиги 1

    «Нант» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

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    ПСЖ всухую обыграл «Нант» (2:0) в матче 22-го тура французской Лиги 1.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Первый гол парижане забили на 60-й минуте. Защитник команды Лукас Эрнандес пробил со средней дистанции и попал точно в правый угол ворот.

    На 78-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Нанта». Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — ПСЖ 0:2
    Голы: 0:1 Лукас Эрнандес (60'), 0:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (78') Предупреждения: Jocelyn Gourvennec (23'), Мусса Сиссоко (77')

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Нант» — на 13-й позиции (22 балла).

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