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    «Монако» — «Тулуза». Ставка (к. 1,87) и прогноз на чемпионат Франции 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Тулуза»
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    «Монако» — «Тулуза». Матч пройдет в рамках 22-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Монако» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Февраля 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 17:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Турнирное положение: сейчас монегаски находятся на третьем месте в Лиге 1 с 38 очками, на протяжении всего сезона показывают очень неровный футбол. Ну а задача у команды одна — Лига чемпионов.

    Последние матчи: в 22-м туре «Монако» обыграл в гостях со счетом 3:2 своего главного соперника «Ниццу» в Дерби Лазурного берега. Игра получилась очень яркой, что не очень свойственно нынешней «Ницце». Монегаски дважды выходили вперед, но соперник отыгрывался, но в итоге точку в матче своим голом поставил Александр Головин.

    Коэффициенты матча Монако — Тулуза

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    До этого «Монако» сыграл вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1), а также уступил «Реймсу» (1:3).

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    • Не сыграют: срази три футболиста дисквалифицированы на эту встречу: Головин, Бен Йеддер, Магасса. Особенно чувствительна потеря первых двух. Давно травмированы Эмболо и Кайо Энрике.

    Состояние команды: «Монако» играет с постоянными перепадами, оно может разрывать сильных соперников, но вчистую уступить более слабым оппонентам. Такая ситуация была и в прежних клубах, с которыми работал главный тренер Ади Хюттер.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: сейчас «Тулуза» идет в середине турнирной таблицы Лиги 1 на 14-м месте с 20 очками, что для команды является неплохим результатом.

    Последние матчи: в 22-м туре на своем поле подопечные Карлеса Мартинеса проиграли «Нанту» со счетом 1:2. «Тулуза» владела инициативой в матче, создала гораздо больше моментов, но все равно уступила. «Нант» нанес два удара в створ и увез три очка.

    Ранее была победа в гостях над «Реймсом» (3:2) и поражение дома от «Ланса» (0:2).

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    Не сыграют: дисквалифицирован левый защитник Габриэль Суазо, травмирован Закариа Абухляль, остальные потери не так важны.

    Состояние команды: «Тулуза» нынешнего сезона является довольно тягучей и не самой предсказуемой командой. Потеряв летом большую часть основного состава и главного тренера, она до сих пор находится в стадии перестройки.

    Статистика для ставок

    • В первом круге победу в гостях одержало «Монако» — 2:1

    • В прошлом сезоне соперники обменялись победами (2:0 — «Монако» и 2:1 — «Тулуза»)

    • «Тулуза» забивает менее гола в среднем за игру и пропускает чуть более гола. «Монако» почти два гола в среднем, но большая часть приходится на Головина и Бен Йеддера

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Монако» дают 1,55, а на «Тулузу» — 6,0. Ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    ТМ 2,5 — 2,40, а ТБ 2,5 за 1,61.

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    Прогноз: потеря двух ключевых игроков Головина и Бен Йеддера сильно скажется на атакующем потенциале монегасков, через которых развивается большинство атак. Другой лидер Минамино выглядит уставшим после Кубка Азии. «Тулуза» провела тяжелую игру на неделе в Лиге Европы против «Бенфики» (1:2).

    Ставка: тотал меньше 3 за 1,87.

    Прогноз: также можно попробовать рискнуть, что «Монако» не сможет забить два гола.

    Ставка: тотал на «Монако» меньше 1,5 за 2,55.

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    «Монако» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Монегаскам придется очень непросто без лидеров
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