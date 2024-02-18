«Монако» — «Тулуза». Матч пройдет в рамках 22-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Монако» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Турнирное положение: сейчас монегаски находятся на третьем месте в Лиге 1 с 38 очками, на протяжении всего сезона показывают очень неровный футбол. Ну а задача у команды одна — Лига чемпионов.

Последние матчи: в 22-м туре «Монако» обыграл в гостях со счетом 3:2 своего главного соперника «Ниццу» в Дерби Лазурного берега. Игра получилась очень яркой, что не очень свойственно нынешней «Ницце». Монегаски дважды выходили вперед, но соперник отыгрывался, но в итоге точку в матче своим голом поставил Александр Головин.

Коэффициенты матча Монако — Тулуза 1X2Новым игрокам 1.524.606.10Бонус$9500

До этого «Монако» сыграл вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1), а также уступил «Реймсу» (1:3).

Не сыграют: срази три футболиста дисквалифицированы на эту встречу: Головин, Бен Йеддер, Магасса. Особенно чувствительна потеря первых двух. Давно травмированы Эмболо и Кайо Энрике.

Состояние команды: «Монако» играет с постоянными перепадами, оно может разрывать сильных соперников, но вчистую уступить более слабым оппонентам. Такая ситуация была и в прежних клубах, с которыми работал главный тренер Ади Хюттер.

«Тулуза»

Турнирное положение: сейчас «Тулуза» идет в середине турнирной таблицы Лиги 1 на 14-м месте с 20 очками, что для команды является неплохим результатом.

Последние матчи: в 22-м туре на своем поле подопечные Карлеса Мартинеса проиграли «Нанту» со счетом 1:2. «Тулуза» владела инициативой в матче, создала гораздо больше моментов, но все равно уступила. «Нант» нанес два удара в створ и увез три очка.

Ранее была победа в гостях над «Реймсом» (3:2) и поражение дома от «Ланса» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: дисквалифицирован левый защитник Габриэль Суазо, травмирован Закариа Абухляль, остальные потери не так важны.

Состояние команды: «Тулуза» нынешнего сезона является довольно тягучей и не самой предсказуемой командой. Потеряв летом большую часть основного состава и главного тренера, она до сих пор находится в стадии перестройки.

Статистика для ставок

В первом круге победу в гостях одержало «Монако» — 2:1

В прошлом сезоне соперники обменялись победами (2:0 — «Монако» и 2:1 — «Тулуза»)

«Тулуза» забивает менее гола в среднем за игру и пропускает чуть более гола. «Монако» почти два гола в среднем, но большая часть приходится на Головина и Бен Йеддера



Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Монако» дают 1,55, а на «Тулузу» — 6,0. Ничью букмекеры оценивают в 4,70.

ТМ 2,5 — 2,40, а ТБ 2,5 за 1,61.

Прогноз: потеря двух ключевых игроков Головина и Бен Йеддера сильно скажется на атакующем потенциале монегасков, через которых развивается большинство атак. Другой лидер Минамино выглядит уставшим после Кубка Азии. «Тулуза» провела тяжелую игру на неделе в Лиге Европы против «Бенфики» (1:2).

Ставка: тотал меньше 3 за 1,87.

Прогноз: также можно попробовать рискнуть, что «Монако» не сможет забить два гола.

Ставка: тотал на «Монако» меньше 1,5 за 2,55.