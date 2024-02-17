ОконченМанчестер Сити — Челси 1:1Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Челси»«Манчестер Сити» — «Челси» 1:1.Онлайн
  • 22:31
    • «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью
  • 21:58
    • «Верона» и «Ювентус» поделили очки
  • 20:41
    • Свентек выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Рыбакину
  • 20:15
    • Швеция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира, Норвегия — вторая
  • 20:10
    • «Арсенал» забил 5 безответных голов «Бернли» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью

    «Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

    Родри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родри

    На гол Рахима Стерлинга с передачи Николаса Джексона в концовке первого тайма хозяева ответили точным ударом Родри в конце встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Челси 1:1
    Голы: 0:1 Рахим Стерлинг (42'), 1:1 Родриго Эрнандес (83') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Хулиан Альварес (Бернарду Силва, 65'), Жереми Доку, Эрлинг Холанд Челси: Джордже Петрович, Бен Чилвел, Леви Колвилл, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Рахим Стерлинг (Кристофер Нкунку, 64'), Конор Галлахер, Коул Палмер (Трево Чалоба, 71'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон (Чезаре Казадей, 82') Предупреждения: Мойсес Кайседо (35'), Коул Палмер (61'), Джордже Петрович (63'), Бернарду Силва (85')

    Календарь и таблица АПЛ

  • «Манчестер Сити» — «Челси» 1:1.Онлайн
  • «Манчестер Сити» ушел от поражения в домашнем матче с «Челси»
  • Сегодня

    • После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 53 балла. Команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Челси» 35 очков и десятая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» не пожалеет «канареек»
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Для «Монцы» это матч сезона
  • «Монца» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монако — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры