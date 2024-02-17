«Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 25-го тура английской Премьер-лигисыграли вничью 1:1.

На гол Рахима Стерлинга с передачи Николаса Джексона в концовке первого тайма хозяева ответили точным ударом Родри в конце встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Челси 1:1 Голы: 0:1 Рахим Стерлинг (42'), 1:1 Родриго Эрнандес (83') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Хулиан Альварес (Бернарду Силва, 65'), Жереми Доку, Эрлинг Холанд Челси: Джордже Петрович, Бен Чилвел, Леви Колвилл, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Рахим Стерлинг (Кристофер Нкунку, 64'), Конор Галлахер, Коул Палмер (Трево Чалоба, 71'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон (Чезаре Казадей, 82') Предупреждения: Мойсес Кайседо (35'), Коул Палмер (61'), Джордже Петрович (63'), Бернарду Силва (85')

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После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 53 балла. Команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Челси» 35 очков и десятая строчка.