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    «Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси»

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    «Манчестер Сити» — «Челси»
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    «Манчестер Сити» — «Челси»
    В заключительном матче дня 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» набрал 52 очка в 23-х турах и при матче в запасе отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два балла. На счету «горожан» 16 побед, 4 ничьи и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 56:25.

    Победная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах составляет 11 матчей. После ничьей с «Кристал Пэлас» (2:2) 16 декабря прошлого года «горожане» выиграли в 6-ти турах АПЛ кряду.

    В последнем матче АПЛ «Манчестер Сити» дожал «Эвертон» во втором тайме (2:0), заработав очередные 3 очка в свой актив. Так же в начале этой недели подопечные Хосепа Гвардиолы удачно съездили в Данию, где обыграли «Копенгаген» (3:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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    «Челси»

    «Челси» находится на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 34 очка в 24-х матчах. «Синие» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:40.

    В последних 4-х турах АПЛ у подопечных Маурисио Почеттино по две победы и поражения. По три очка лондонцами удалось добыть в матчах с «Фулхэмом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (3:1), а в противостоянии с «Ливерпулем» (1:4) и «Вулверхэмптоном» (2:4) «синие» остались ни с чем.

    В начале февраля «Челси» также добился успешного для себя результате в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии, добыв победу над «Астон Виллой» (3:1).

    Личные встречи

    Матч первого круга на «Стэмфорд Бридж» завершился сверхрезультативной ничьей — 4:4. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 7 побед, «Челси» оказался сильнее в двух случаях и однажды команды поделили очки.

    Прямая речь

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола о «Челси»:

    — «Исключительная команда во всех отношениях. Игра с ними — одна из самых сложных из оставшихся до конца сезона. "Челси" играет очень хорошо.

    У них есть все: интенсивность, класс. Большинство команд определяются тем, насколько хорошо они держат мяч. В их команде тяжело найти футболиста, который может его потерять».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» с коэффициентом 1.92.

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