«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 23 матчах 52 очка.
Отставание от «Ливерпуля» составляет два очка, но при этом у «горожан» есть еще игра в запасе.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Челси
Ранее на этой неделе «Ман Сити» одержал выездную победу над «Копенгагеном» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Одним из лучших здесь был Кевин Де Брёйне, забивший один из трех мячей и сделавший две результативные передачи.
Стоит сказать, что «Манчестер Сити» заметно преобразился в лучшую сторону с тех пор, как бельгиец восстановился после травмы.
Победная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 11 матчей. В пяти предыдущих действующий чемпион забил 12 мячей.
Именно в рамках АПЛ «Ман Сити» выиграл шесть предыдущих матчей и забил в общей сложности 16 мячей.
Не сыграют: Йошко Гвардиол, Джек Грилиш и Матео Ковачич.
«Челси»
«Челси» находится на десятой строчке, набрав в 24-х турах 34 очка.
В начале недели лондонский клуб одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» (3:1). «Синие» совершили камбэк, забив три мяча после перерыва.
Это был очень своевременный успех на фоне провальных матчей против «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в которых команда Маурисио Почеттино пропустила в общей сложности восемь мячей.
Еще одним важным результатом стала победа над «Астон Виллой» (3:1) в рамках Кубка Англии в начале февраля.
«Челси» в текущей кампании не лучшим образом играет в гостях. «Синие» проиграли половину из 12-ти выездных матчей и пропустили 22 мяча.
Не сыграют: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа, Роберт Санчес, Бенуа Бадьяшиль и Тиаго Силва.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» забивал не менее двух мячей в каждом из восьми предыдущих матчей в АПЛ
- «Манчестер Сити» ни разу не пропустил в четырех предыдущих матчах с «Челси» на своем поле
- «Челси» пропустил 17 мячей в шести последних матчах АПЛ на выезде
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Челси» — за 9.20.
Прогноз: В ноябре «Ман Сити» и «Челси» устроили легендарную перестрелку, которая завершилась вничью — 4:4.
«Ман Сити», в отличие от «Челси», существенно прибавил. Как и в предыдущие годы, Гвардиола снова шикарно подготовил команду к решающим месяцам сезона. Вряд ли кто-то удивится, если «горожане» выиграют все оставшиеся матчи в АПЛ.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Манчестер Сити» в обоих таймах за 1.89.