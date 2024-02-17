«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 23 матчах 52 очка.

Отставание от «Ливерпуля» составляет два очка, но при этом у «горожан» есть еще игра в запасе.

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Ранее на этой неделе «Ман Сити» одержал выездную победу над «Копенгагеном» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Одним из лучших здесь был Кевин Де Брёйне, забивший один из трех мячей и сделавший две результативные передачи.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» заметно преобразился в лучшую сторону с тех пор, как бельгиец восстановился после травмы.

Победная серия команды Хосепа Гвардиолы составляет уже 11 матчей. В пяти предыдущих действующий чемпион забил 12 мячей.

Все прогнозы на АПЛ

Именно в рамках АПЛ «Ман Сити» выиграл шесть предыдущих матчей и забил в общей сложности 16 мячей.

Не сыграют: Йошко Гвардиол, Джек Грилиш и Матео Ковачич.

«Челси»

«Челси» находится на десятой строчке, набрав в 24-х турах 34 очка.

В начале недели лондонский клуб одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» (3:1). «Синие» совершили камбэк, забив три мяча после перерыва.

Это был очень своевременный успех на фоне провальных матчей против «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в которых команда Маурисио Почеттино пропустила в общей сложности восемь мячей.

Еще одним важным результатом стала победа над «Астон Виллой» (3:1) в рамках Кубка Англии в начале февраля.

«Челси» в текущей кампании не лучшим образом играет в гостях. «Синие» проиграли половину из 12-ти выездных матчей и пропустили 22 мяча.

Не сыграют: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа, Роберт Санчес, Бенуа Бадьяшиль и Тиаго Силва.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» забивал не менее двух мячей в каждом из восьми предыдущих матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» ни разу не пропустил в четырех предыдущих матчах с «Челси» на своем поле

«Челси» пропустил 17 мячей в шести последних матчах АПЛ на выезде

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Челси» — за 9.20.

Прогноз: В ноябре «Ман Сити» и «Челси» устроили легендарную перестрелку, которая завершилась вничью — 4:4.

«Ман Сити», в отличие от «Челси», существенно прибавил. Как и в предыдущие годы, Гвардиола снова шикарно подготовил команду к решающим месяцам сезона. Вряд ли кто-то удивится, если «горожане» выиграют все оставшиеся матчи в АПЛ.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Манчестер Сити» в обоих таймах за 1.89.