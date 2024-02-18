В рамках 25-го тура испанской Примеры 18 февраля пройдет матч «Райо Вальекано» — «Реал». Начало — 16:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение:: команда из Мадрида пока что находится в безопасной зоне и не борется за выживание, однако расслабляться мадридцам еще рано.

В настоящий момент «Райо Вальекано» располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице. Мадридский коллектив имеет в своем активе 24 пункта и на семь баллов опережает зону вылета. Отставание же от еврокубковой зоны также большое.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 5.704.151.62Бонус$9500

«Пчелы» смогли 21 раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда уступила «Мальорке» (1:2), а до этого также были поражения от «Севильи» (1:2) и «Атлетико» (1:2).

Только перед этим подопечные Франсиско смогли сыграть вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), но проиграли «Лас-Пальмасу» (0:2).

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До этого также был вылет из Кубка Испании, где «Райо Вальекано» уступил «Жироне» (1:3).

Не сыграют: не сможет принять участие в этой игре только Диего Мендес, который травмирован. Остальные футболисты готовятся к матчу.

Состояние команды: в нынешнем сезоне мадридцы выступают средне. Они уже вылетели из Кубка Испании, а в чемпионате уже практически ни за что не борются, поэтому можно сказать, что команда доигрывает сезон.

Думается, что успешным результатом для «Райо Вальекано» можно будет считать место в десятке сильнейших.

Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Кристиан Тотти и Мигель Креспо, а покинул лишь Хонатан Кабайеро.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает борьбу за золотые медали. По итогам 24 сыгранных матчей в активе мадридцев 61 очко и первая строчка в турнирной таблице. «Реал» на пять баллов опережает вторую «Жирону».

«Королевский клуб» смог 52 раза поразить ворота соперника и меньше всех в лиге пропустил — только 15 мячей.

Команда из Мадрида была, есть и будет главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

Последние матчи: в последней игре Примеры «Реал» разгромил «Жирону» (4:0), а до этого команда из столицы Испании сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).

Перед этим же подопечные Карло Анчелотти одолели «Хетафе» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Альмерию» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1).

Последней же игрой столичного коллектива была встреча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Среди недели «Реал» в рамках 1/8 финала турнира добыл победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Браима Диаса.

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер и Джуд Беллингем. Также под вопросом участие в матче Браима Диаса.

Состояние команды: «Реал» продолжает проводить отличный сезон. Команда уже выиграла Суперкубок страны и борется за два других титула.

Мадридцам вполне по силам выиграть и чемпионат, и Лигу чемпионов. А вот из Кубка страны «Реал» уже вылетел, уступив «Атлетико» (2:4).

Что касается кадровых новостей, то во время зимнего трансферного окна состав не претерпел никаких изменений. Все ждут лета и прихода Килиана Мбаппе.

Статистика для ставок

«Реал» имеет серию из 18 матчей без поражений в Примере

«Райо Вальекано» не может выиграть на протяжении 6 матчей во всех турнирах

«Реал» забивает в 20 матчах подряд в гостях во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Райо Вальекано» — в 5.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.83, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.97.

Прогноз: «Реал» набрал фантастическую форму и сметает всех на своем пути, а вот «Райо Вальекано» наоборот сейчас не в оптимальных кондициях и долго не может выиграть.

Вряд ли можно рассматривать другой исход, кроме как победа «Реала». Предположим, что он выиграет уверенно.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.65.

Прогноз: также ожидаем результативного футбола от команд, поэтому поставим на то, что болельщики увидят минимум три гола в этой игре.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.83.