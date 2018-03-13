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    Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России
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    Кака
    На фото:Кака
    Обладатель «Золотого мяча», экс-полузащитник сборной Бразилии Кака посетил стадион «Санкт-Петербург», который будет принимать матчи чемпионата мира.

    Кака приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного ЧМ-2018, сообщает официальный сайт «Зенита».

    «Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей», — отметил бразилец.


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    Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, один полуфинальный матч, а также поединок за третье место.

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