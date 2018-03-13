Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»

Кака приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного ЧМ-2018, сообщает официальный сайт «Зенита».
«Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей», — отметил бразилец.
Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Кака побывал на @spb_stadium 🔝https://t.co/k2lNohwjvK pic.twitter.com/FJo9vfekvE— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 13 марта 2018 г.
Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, один полуфинальный матч, а также поединок за третье место.