Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»

Обладатель «Золотого мяча», экс-полузащитникпосетил стадион «Санкт-Петербург», который будет принимать матчи чемпионата мира.

Кака приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного ЧМ-2018, сообщает официальный сайт «Зенита».

«Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей», — отметил бразилец.

За 100 дней до мундиаля

Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, один полуфинальный матч, а также поединок за третье место.