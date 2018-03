За 100 дней до мундиаля

Традиционно, за 100 дней до чемпионата мира во всех городах, принимающих турнир, проходят праздничные мероприятия, на которых болельщики смогут встретиться со знаменитыми спортсменами, побывать на концертах и матчах по мини-футболу.

Впрочем, Оргкомитет ЧМ-2018 справедливо решил — слишком многое не готово и отменил все масштабные мероприятия, чтобы сэкономить время и средства. Довольно бюджетно веселились лишь те города, где к предстоящему турниру почти все готово.

В Москве, на катке ВДНХ, прошел танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 6 тысяч волонтеров.

В Санкт-Петербурге торжественно открыли часы, отсчитывающие время до начала чемпионата. Кроме того, в рамках общегородского «Дня футбола» провели футбольные матчи, уроки культуры болельщика, выставки и творческие конкурсы для школьников.

В Казани с волонтерами пообщался посол города и голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

В Нижнем Новгороде устроили спортивно-массовый праздник на площади Минина и Пожарского, где во время ЧМ-2018 состоится фестиваль болельщиков ФИФА.

В Волгограде устроили забег в честь круглой даты, в Сочи и Екатеринбурге отмечали праздник танцами. Несложно догадаться, что сочинцам это делать было теплее и веселее.

Бывшие звезды мирового футбола в Россию не поехали — мячик на Красной площади с болельщиками не погоняешь, погода скорее для хоккея.

Вместо этого они решили продемонстрировать свои потрясающие футбольные умения и навыки, записав довольно унылый ролик, в котором мячик чеканят англичанин Уэйн Руни, бразилец Роналдо, мексиканец Хорхе Кампос, нигериец Джей Джей Окоча, австралиец Харри Кьюэлл, японец Хидетоси Наката и другие. В концовке свои таланты продемонстрировали президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин.

Все больше стадионов вводится в эксплуатацию в преддверии турнира. Уже давно готовы арены в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. 28 февраля в Екатеринбурге официально объявили о введении в эксплуатацию Центрального стадиона.

Стадион в Калининграде ждет разрешения на ввод в эксплуатацию, которое должно быть получено 14 марта. Арену, несмотря на поздний старт, успели построить в срок, а вот с территорией вокруг проблемы: в дождливые дни ее подтапливает.

Матч между «Балтикой» и «Шальке», который должен был стать первым на новой арене — отменили. Официальная причина – холодная погода, которая может повредить газон. Поэтому стадион откроют 11 апреля.

В Волгограде строительные работы уже завершены — на территории продолжаются работы по устройству асфальтового покрытия, кабельной системы и наружного освещения.

А вот с фан-зоной, которую планировалось разместить на набережной есть проблемы. Территорию планировали благоустроить ещё в 2016 году, был готов проект работ, но денег власти не выделили и поэтому до сих пор никаких работ толком не проведено. Видимо, в очередной раз «благоустройство» будет проведено в последний момент, на скорую руку.

В середине февраля было объявлено о завершении основных строительно-монтажных работ на стадионе в Нижнем Новогороде. А в марте планируется ввести в эксплуатацию станцию метро «Стрелка», расположенную рядом со стадионом.

В Ростове стройка шла с опережением графика и на данный момент идет пуско-наладка системы «Ростов арены». Готовность стадиона составляет 95,5%.

Местные власти уже в апреле решили закрыть Театральную площадь города, на которой во время ЧМ-2018 сделают фан-зону. Местные жители выбором места для фан-зоны очень недовольны – каждое общественное мероприятие на Театральной площади оборачивается огромными проблемами с движением.

На «Мордовии-Арене» в конце февраля была завершена установка кресел, идут внутренние отделочные работы. В конце февраля началось обучение стюардов для работы на арене.

Первый регулярный рейс принял обновлённый саранский аэропорт, к которому уже подвели новую объездную дорогу.

Самый проблемный стадион — в Самаре. В конце декабря его готовность оценивалась руководством города на 65%. 21 февраля Виталий Мутко сообщил, что основные работы на стадионе будут завершены «в течение трех недель» – то есть в первой половине марта. Объявить об окончании стройки должны 30 марта, тестовый матч уже перенесли на конец апреля.

В Москве уже который месяц продолжается скандал, связанный с фан-зоной у МГУ. 9 сентября аспирант МГУ Михаил Ширяев в своем блоге объяснил, что с ней не так.

В январе руководство МГУ объявило, что сессию сдвигают, но не сокращают объем учебного плана, а часть экзаменов переносят на август. На месяц, в который пройдет турнир, закрывают лаборатории — о вынужденном отпуске за свой счет объявили сотрудникам химфака, медфака и биофака. Студенты и аспиранты боятся выселения из общежитий.

В результате, студенты протестуют, ректор университета отказывается идти с ними на контакт. К борьбе с «оппозицией» подключились студенты-охранники — крепкие парни, которых уже не первый год набирают для охраны ректора и силовой поддержки во время различных «патриотических» мероприятий.

Официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой убрать фан-зону подписали 4686 студентов и преподавателей вуза. Документ передан в администрацию президента и правительство Москвы 6 марта, за 100 дней до чемпионата мира.

Аккурат за 100 дней до старта ЧМ-2018 министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон устроил немалый ажиотаж в прессе, заявил, что королевство задумалось о бойкоте ЧМ-2018.

Бывший мэр Лондона, известный своей экстравагантностью и альтернативным мышлением, сказал об этом, комментируя новость об отправлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В 2006 году Скрипаля приговорили в России к 13 годам колонии за госизмену, а в 2010 году обменяли на раскрытых в США российских агентов.

На этой неделе он вместе с дочерью попал в больницу в критическом состоянии. Сообщается об отравлении неизвестным веществом. Вспоминая историю с отравлением Александра Литвиненко, нетрудно догадаться, на кого начали косо смотреть в связи сэтим случаем.

Передовицы всех английских таблоидов вышли с заголовками о том, что сборная Англии может бойкотировать мундиаль, что вызвало совершенно однозначную реакцию у всех имеющих отношение к футболу людей в стране.

Суммировал ее эксперт Гари Невилл, который назвал Джонсона «бесполезным дураком» и добавил: «Зачем втягивать в это футбол?».

He’s a useless fool !! Why bring football into it? https://t.co/L2wW2wyMcx