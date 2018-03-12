Семин: Показали неплохой футбол в тяжелейших условиях

Главный тренерпрокомментировал победу надсо счетом 2:0 в 22-м туре РФПЛ.

«Конечно, я очень доволен. Доволен, что завоевали три очка, доволен тем, что у команды есть характер. В этих тяжелейших условиях — погодных и в плане качества поля игроки показали достаточно неплохой футбол, хорошо забили голы, хорошо играли в обороне. В целом я очень доволен. Это для нас большой шаг вперед», — сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол», передает «Чемпионат».

«Не делал замен, потому что холодно, резервные игроки замерзшие. Боялся микротравм. При этом хорошо играл "Урал", оказывал большое давление. Это поле было и против "Урала". Это очень техничная команда, играет в комбинационный футбол. Преимущества ни хозяева не получили, ни зрители, ни лига. Но хорошо, что есть три очка», — также отметил наставник «Локо».

Напомним, победу «Локомотиву» принесли голы Антона Миранчука и Мануэла Фернандеша.