«Локомотив» одержал победу в Екатеринбурге

Московскийв гостевом матче 22-го тура чемпионата России победилсо счетом 2:0 (2:0).

На 11-й минуте Алексей Миранчук получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Ярослав Годзюр спас свою команду, но мяч отлетел к линии штрафной площади, а там оказался одинокий Антон Миранчук, который спокойно добил мяч под перекладину.

Спустя несколько минут Грегор Балажиц руками в своей штрафной площади придержал руками Антонио Эдера, и арбитр Владимир Москалёв уверенно указал на «точку». Пенальти реализовал Мануэл Фернандеш.

Команда Юрия Семина с 49 очками лидирует в таблице премьер-лиги, на 8 очков опережая «Спартак» и ЦСКА.