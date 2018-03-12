«Локомотив» одержал победу в Екатеринбурге

На 11-й минуте Алексей Миранчук получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Ярослав Годзюр спас свою команду, но мяч отлетел к линии штрафной площади, а там оказался одинокий Антон Миранчук, который спокойно добил мяч под перекладину.
Спустя несколько минут Грегор Балажиц руками в своей штрафной площади придержал руками Антонио Эдера, и арбитр Владимир Москалёв уверенно указал на «точку». Пенальти реализовал Мануэл Фернандеш.
Команда Юрия Семина с 49 очками лидирует в таблице премьер-лиги, на 8 очков опережая «Спартак» и ЦСКА.
Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: Ант.Миранчук, 11 (0:1). Фернандеш, 15 — с пенальти (0:2).«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров (Чантурия, 60), Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Фернандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).Предупреждения: Лысов, 42. Емельянов, 57. Балажиц, 58. Кверквелия, 61. Бумаль, 65. Чантурия, 75.