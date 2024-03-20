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    «Бостон» укрепится на первом месте на Востоке?

    «Бостон» — «Оттава». Ставка (к. 1.81), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Оттава»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Марта 2024 года

    «Бостон»

    Турнирное положение: За примерно месяц до конца регулярного сезона «Бостона» снова вышел на первое место в своей конференции.

    Последние матчи: Успехи коллектива Монтгомери в последних поединках позволили сместить с трона «Рейнджерс», а сами «мишки» набирают очки в семи матчах подряд.

    Травмированные игроки: «Брюинз» имеют в лазарете травмированных игроков, но общая их важность для клуба не слишком высока. Пойтрас и Форборт будут лечиться ещё продолжительное время, а Маруна и Лучича стоит ждать к старту плей-офф.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что в таком боевом настроении хозяева матча смогут проиграть аутсайдеру конференции.

    «Оттава»

    Турнирное положение: После того, как Мартин сменил на тренерском мостике Смита, «Оттава» получила необходимый заряд энергии, но потом все вернулось на круги своя.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: После семи поражений подряд надежд на выздоровление совсем не было видно. Однако клуб каким-то неимоверным образом смог победить в трех поединках кряду, да ещё и в овертаймах.

    Травмированные игроки: Под конец сезона у канадского клуба снова началась эпидемия травм. В предстоящем поединке не смогут принять участие Макивен, Норрис, Хаймор, Хамоник и Шартье.

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    Общий тонус клуба: Матч на территории «Брюинз» с большой долей вероятности будет проигран уже к экватору предстоящей игры.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» набирает очки в семи последних матчах подряд

    • Три последних очных поединка «Оттава» проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.94, на гостей — 3.85.

    Прогноз: Хозяева довольно легко расправятся с аутсайдером конференции.

    Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Оттава» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» укрепится на первом месте на Востоке?
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