В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: За примерно месяц до конца регулярного сезона «Бостона» снова вышел на первое место в своей конференции.

Последние матчи: Успехи коллектива Монтгомери в последних поединках позволили сместить с трона «Рейнджерс», а сами «мишки» набирают очки в семи матчах подряд.

Травмированные игроки: «Брюинз» имеют в лазарете травмированных игроков, но общая их важность для клуба не слишком высока. Пойтрас и Форборт будут лечиться ещё продолжительное время, а Маруна и Лучича стоит ждать к старту плей-офф.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что в таком боевом настроении хозяева матча смогут проиграть аутсайдеру конференции.

«Оттава»

Турнирное положение: После того, как Мартин сменил на тренерском мостике Смита, «Оттава» получила необходимый заряд энергии, но потом все вернулось на круги своя.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: После семи поражений подряд надежд на выздоровление совсем не было видно. Однако клуб каким-то неимоверным образом смог победить в трех поединках кряду, да ещё и в овертаймах.

Травмированные игроки: Под конец сезона у канадского клуба снова началась эпидемия травм. В предстоящем поединке не смогут принять участие Макивен, Норрис, Хаймор, Хамоник и Шартье.

Общий тонус клуба: Матч на территории «Брюинз» с большой долей вероятности будет проигран уже к экватору предстоящей игры.

Статистика для ставок

«Бостон» набирает очки в семи последних матчах подряд

Три последних очных поединка «Оттава» проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.94, на гостей — 3.85.

Прогноз: Хозяева довольно легко расправятся с аутсайдером конференции.

Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.