«Бостон»
Турнирное положение: За примерно месяц до конца регулярного сезона «Бостона» снова вышел на первое место в своей конференции.
Последние матчи: Успехи коллектива Монтгомери в последних поединках позволили сместить с трона «Рейнджерс», а сами «мишки» набирают очки в семи матчах подряд.
Травмированные игроки: «Брюинз» имеют в лазарете травмированных игроков, но общая их важность для клуба не слишком высока. Пойтрас и Форборт будут лечиться ещё продолжительное время, а Маруна и Лучича стоит ждать к старту плей-офф.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что в таком боевом настроении хозяева матча смогут проиграть аутсайдеру конференции.
«Оттава»
Турнирное положение: После того, как Мартин сменил на тренерском мостике Смита, «Оттава» получила необходимый заряд энергии, но потом все вернулось на круги своя.
Последние матчи: После семи поражений подряд надежд на выздоровление совсем не было видно. Однако клуб каким-то неимоверным образом смог победить в трех поединках кряду, да ещё и в овертаймах.
Травмированные игроки: Под конец сезона у канадского клуба снова началась эпидемия травм. В предстоящем поединке не смогут принять участие Макивен, Норрис, Хаймор, Хамоник и Шартье.
Общий тонус клуба: Матч на территории «Брюинз» с большой долей вероятности будет проигран уже к экватору предстоящей игры.
Статистика для ставок
- «Бостон» набирает очки в семи последних матчах подряд
- Три последних очных поединка «Оттава» проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.94, на гостей — 3.85.
Прогноз: Хозяева довольно легко расправятся с аутсайдером конференции.
- 1.83СКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Вегас — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.