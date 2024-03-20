В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Весь сезон «Вашингтона» нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб в данный момент размещается на последнем месте в своей конференции.

Последние матчи: В последних четырех поединках «Уизардс» не смогли продемонстрировать вменяемого баскетбола и закономерно проиграли все поединки.

Травмированные игроки: До кучи травмировались ещё и те из немногих игроков, которые хоть что-то могли созидать впереди. Кроме Шамета, Ливерса и Багли в предстоящем матче также не смогут принять участие Джонс и Авдия.

Общий тонус клуба: Игра против «Хьюстона» с большой долей вероятности закончится очередным поражением столичной команды.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Последние поединки «Хьюстона» полная противоположность результатам «Вашингтона». Успехи в пяти последних поединках позволили приблизиться к зоне «плей-ин».

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Вдвойне удивительно видеть такой воодушевленный победный баскетбол, если учитывать, что не может играть одних из основных созидателей — турок Шенгюн.

Травмированные игроки: Кроме него своей франшизе не могут помочь Исон, Адамс и Уитмор. Однако и без них гости имеют весьма неплохие шансы на успех.

Общий тонус клуба: Вероятность того, что техасцы увезут победу из столицы страны весьма высока.

Статистика для ставок

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча по календарю

«Хьюстон» выиграл пять последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 2.99, а на победу «Хьюстона» — 1.32.

Прогноз: «Хьюстон» выиграет этот матч без вариантов для соперника.

Альтернативный прогноз: Поединок будет иметь солидный итоговый тотал матча.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.17.