«Вашингтон»
Турнирное положение: Весь сезон «Вашингтона» нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб в данный момент размещается на последнем месте в своей конференции.
Последние матчи: В последних четырех поединках «Уизардс» не смогли продемонстрировать вменяемого баскетбола и закономерно проиграли все поединки.
Травмированные игроки: До кучи травмировались ещё и те из немногих игроков, которые хоть что-то могли созидать впереди. Кроме Шамета, Ливерса и Багли в предстоящем матче также не смогут принять участие Джонс и Авдия.
Общий тонус клуба: Игра против «Хьюстона» с большой долей вероятности закончится очередным поражением столичной команды.
«Хьюстон»
Турнирное положение: Последние поединки «Хьюстона» полная противоположность результатам «Вашингтона». Успехи в пяти последних поединках позволили приблизиться к зоне «плей-ин».
Последние матчи: Вдвойне удивительно видеть такой воодушевленный победный баскетбол, если учитывать, что не может играть одних из основных созидателей — турок Шенгюн.
Травмированные игроки: Кроме него своей франшизе не могут помочь Исон, Адамс и Уитмор. Однако и без них гости имеют весьма неплохие шансы на успех.
Общий тонус клуба: Вероятность того, что техасцы увезут победу из столицы страны весьма высока.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» проиграл четыре последних матча по календарю
- «Хьюстон» выиграл пять последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 2.99, а на победу «Хьюстона» — 1.32.
Прогноз: «Хьюстон» выиграет этот матч без вариантов для соперника.
- 2.12Сан-Антонио — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.93Орландо — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.97Бруклин — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Поединок будет иметь солидный итоговый тотал матча.
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.17.