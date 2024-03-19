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    СКА успешно перезапустит домашний этап серии

    СКА — «Автомобилист». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Автомобилист»
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    СКА в матче с «Автомобилистом»
    Во втором четвертьфинальном матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «СКА Арене» 19 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). СКА — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 19 Марта 2024 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    СКА

    Путь к плей-офф: На финальном этапе регулярного сезона СКА оставался одним из претендентов не только на лидерство, но и на Кубок Континента. Однако финишировали санкт-петербуржцы вторыми на Западе с 95 набранными очками.

    Последние матчи: В 1/8 финала команда Романа Ротенберга соперничала с перегоревшим «Торпедо», которому при этом проиграла в дебютном матче (2:5). Но в дальнейшем торжеством правил только клуб с Невы, одержав четыре победы подряд (3:2 ОТ, 5:2, 4:1, 3:0).

    СКА — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

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    В первом матче четвертьфинала все вновь пошло не по плану: СКА устроился на 0:2 и всю игру провел в попытках сравнять счет. Но 32 бросков в створ — с голами Хайруллина и Сапего — оказалось недостаточно (2:3).

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    Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Борна Рендулич, Владимир Алистров, Андрей Педан и Иван Зинченко.

    Состояние команды: Вторую подряд серию СКА начинает с поражения. Тем не менее это не помешает команде Ротенберга в который раз вернуться в игру. В ближайшей встрече санкт-петербуржцы имеют все шансы восстановить равновесие.

    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Автомобилист» оставался реальным претендентом на место в зоне первой четверки, однако из-за высокой конкуренции опустился на пятую строчку в таблице Востока, набрав 82 очка.

    Последние матчи: В плей-офф Кубка Гагарина команда Николая Заварухина подарила главную сенсацию 1/8 финала, выбив «Ак Барс». На это было потрачено пять матчей, а заключительная победа досталась екатеринбуржцам в Казани (2:1).

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    • Идти по пути сильнейших «Автомобилист» продолжил и в Санкт-Петербурге, где шайбы Кизимова, Макеева и Баранцева принесли победу (3:2). За три периода гости нанесли 26 бросков в створ, реализация которых составила 11,54%.

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    Не сыграют: Из-за травм матч пропустят Стефан Да Коста и Владимир Кузнецов.

    Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» играет роль палача фаворитов, однако СКА — более сложный и крепкий соперник, чем «Ак Барс», поэтому победа в дебюте серии — это неплохой задел на будущее, но не более того.

    Статистика для ставок

    • Поражением СКА закончились три домашних матча из последних пяти

    • «Автомобилист» в гостях добился пяти побед подряд

    • Всего в двух встречах в Кубке Гагарина 2024 команда Заварухина пропустила больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 4.53.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 4.5 — за 2.04.

    Прогноз: Поражение на старте серии в который раз вмешивается в первоначальные планы СКА. Но исход этого противостояния по-прежнему зависит от них. На фоне неудачи в дебюте их шансы на успех становятся выше во втором домашнем матче.

    Ставка: СКА победит с форой -1 за 1.83.

    Прогноз: В предстоящем матче команде Романа Ротенберга крайне важно не допустить большого количества результативных ошибок, иначе сломить такой «Автомобилист» будет почти невозможно. Во второй встрече на «СКА Арене» событийность в плане заброшенных шайб станет менее яркой.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч СКА — «Автомобилист» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на хоккей. СКА успешно перезапустит домашний этап серии
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