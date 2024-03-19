В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Ямайки, а также в аргентинском Кубке лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арнетт Гарденс» — «Хамбл Лайонс»

Футбол. Чемпионат Ямайки

«Арнетт Гарденс» находится в хорошей форме. В предстоящей встрече у команды хорошие шансы на победу. В последних пяти матчах клуб ни разу не проиграл.

На данный момент «Арнетт Гарденс» располагается на 5-м месте в таблице чемпионата Ямайки. В 22-х встречах набрано 42 очка.

«Хамбл Лайонс» в последнее время разочаровывает поклонников. Команде не хватает стабильности. С 28 января по 25 февраля «Хамбл Лайонс» потерпел пять поражений кряду.

Лишь в марте клуб наконец-то прервал полосу неудач. Сначала была ничья с «Кавальером» (0:0), а затем последовала победа над «Уэре Юнайтед» со счетом 3:0.

Ставка: победа «Арнетт Гарденс» за 1.48.

«Унион Санта-Фе» — «Сентраль Кордоба»

Футбол. Аргентина. Кубок лиги

«Унион Санта-Фе» является фаворитом предстоящего матча. Удастся ли команде оправдать ожидания букмекеров и своих фанатов?

Последние два домашних матча «Унион Санта-Фе» отыграл прекрасно. Были одержаны две победы. Ранее клуб одолел «Индепендьенте Р» (4:1) и «Боку Хуниорс» (1:0).

От «Сентраль Кордобы» не ждут подвигов в ближайшей встрече. Команда не часто выигрывает. В последних 10 матчах одержаны лишь две победы.

В марте «Сентраль Кордоба» провела три матча. У клуба одна победа, одна ничья и одно поражение. Выиграть команде удалось у «Лануса» (1:0). Встреча состоялась 8 марта.

Ставка: обе забьют за за 2.22.

«Кавальер» — «Портмор Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Ямайки

«Кавальер» еще рассчитывает занять первое место в чемпионате Ямайки. На данный момент команда идет второй в таблице. Отставание от лидирующего «Маунт Плезант» составляет лишь четыре балла.

В последних пяти матчах «Кавальер» ни разу не выиграл. Если не удастся улучшить результаты, то клуб рискует выпасть из топ-5.

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«Портмор Юнайтед» радует болельщиков успешной игрой. В последних 10 встречах не было зафиксировано ни одного поражения.

Сейчас команда находится на 4-м месте в таблице. В 22-х матчах набрано 42 очка. В предыдущих турах «Портмор Юнайтед» три раза подряд играл вничью.

Последний раз клуб выигрывал в чемпионате Ямайки 18 февраля. Тогда дома удалось одолеть «Харбор Вью» со счетом 1:0.

Ставка: «Портмор» не проиграет за 1.62.

Общий коэффициент — 5.32.