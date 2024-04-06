В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле примет «Гавр». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Ланс» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон, занимая 6-е место в таблице Лиги 1 с 42 очками в активе. «Ланс» пока что входит в зону Лиги конференций, но при этом способен добраться и до Лиги чемпионов.

К слову, команда входит в 5-ку лидеров лиги по надежности в обороне, за 27 встреч пропустив 29 голов при 36-и пропущенных.

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Последние матчи: В прошедшем туре Лиги 1 «Ланс» уступил «Лиллю» (1:2), а встречей ранее проиграл «Ницце» (1:3). В последнее время игра команды не впечатляет.

За прошедшие 5 матчей в чемпионате «Ланс» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Дейвье Машаду, Джимми Кабо и Жонатан Гради (у всех — травмы).

Состояние команды: Команде необходимо стабилизировать свои результаты, ведь на пятки наступают ближайшие преследователи, которые могут выкинуть «Ланс» из зоны еврокубков.

Интересно, что команда занимает 7-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 39-и возможных. Получится ли «Лансу» добиться результата в предстоящем матче? Шансы точно будут, ведь у «Гавра» сейчас не самый лучший период в чемпионате.

«Гавр»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Лиге 1. «Гавр» занимает 15-е место в таблице с 27-ю очками, опережая «красную зону» на 1 балл.

Одна из проблем команды — низкая результативность. За 27 встреч «Гавр» забил 26 голов — это 3-е место с конца в Лиге 1. При этом, команда пропустила не так уж и много (35 мячей).

Последние матчи: Прошедшие 2 тура в чемпионате «Гавру» не принесли очков. Сначала команда проиграла «Клермону» (1:2), а потом «Монпелье» (0:2). У «Гавра» вообще очень мало побед в последнее время.

За прошедшие 10 встреч во всех турнирах у команды только 1 победа, 2 ничьих и 7 поражений. К тому же, не очень хороший период и у российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, который за 23 матча в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Не сыграет: Энди Логбо (травма).

Состояние команды: В последнее время «Гавр» попал в яму и рискует попасть в зону вылета. Команде необходима серия с набранными очками, чтобы обезопасить себя от «красной зоны».

«Гавр» занимает предпоследнее 17-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков из 42-х возможных. При этом, команда уже отбирала очки у «Ланса» в нынешнем сезоне. В рамках 9-го тура Лиги 1 коллективы сыграли вничью со счетом 0:0.

Статистика для ставок

«Ланс» проиграл в последних 2-х матчах Лиги 1

В последних 5-и очных встречах «Ланс» проигрывал «Гавру» только 1 раз

За последние 8 матчей у «Гавра» 1 победа и 7 поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 1.52, победа «Гавра» — 6.50, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

Прогноз: В последней очной встрече команды не забили голов. На этот раз забитых мячей будет гораздо больше.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.97.

Прогноз: «Гавр» очень плох в последнее время. Прогнозируем убедительную победу хозяев.

Ставка: Победа «Ланса» с форой (-1) за 1.88.