6 апреля в 34-м туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Леванте» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Леванте»

Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 48 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет четыре балла.

«Леванте» в текущем первенстве отпраздновал 11 викторий, 15 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 39:37.

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Последние матчи: В прошлом туре первенства «лягушки» на выезде поделили очки с «Вальядолидом» 0:0, а ранее они на своем поле одолели «Эльче» со счетом 3:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период валенсийцы смогли выиграть дважды и три встречи свели вничью. И только в одном поединке за это время был превышен верховой тотал.

«Сарагоса»

Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на восемь пунктов опережает зону вылета.

«Сарагоса» в текущем первенстве добилась 11 викторий, 11 встреч свела вничью и потерпела 12 фиаско, забила 31 мяч, а пропустила на гол меньше.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы на своем поле одолели «Тенерифе» со счетом 3:1, а туром ранее они расписали гостевую мировую против «Мирандеса» 0:0.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Сарагоса» выиграла свой последней проведенный поединок, но перед этим она имела 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписала две мировые и потерпела пять поражении. Причем за все данное время она смогла забить лишь гол.

Статистика для ставок

У «Леванте» в восьми последних домашних поединках пять викторий и три ничьи

«Сарагоса» в пяти из шести своих последних встречах не забивала

Три последних очных противостояний этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.20, победа «Сарагосы» — 3.80, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.51 соответственно.

Прогноз: «Леванте» на своем поле выступает вполне успешно и не должен проиграть предстоящему противнику. И так как эти команды не отличаются высокой результативностью, то предлагаем сделать здесь комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5.

Рекомендуемая ставка: 1Х + ТМ 2,5 за 1.88.