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    «Леванте» поживится очками в игре с «Сарагосой»

    «Леванте» — «Сарагоса». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Сарагоса»
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    «Леванте»
    6 апреля в 34-м туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Леванте» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Апреля 2024 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 19:30 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 48 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет четыре балла.

    «Леванте» в текущем первенстве отпраздновал 11 викторий, 15 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 39:37.

    Леванте — Сарагоса: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре первенства «лягушки» на выезде поделили очки с «Вальядолидом» 0:0, а ранее они на своем поле одолели «Эльче» со счетом 3:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период валенсийцы смогли выиграть дважды и три встречи свели вничью. И только в одном поединке за это время был превышен верховой тотал.

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на восемь пунктов опережает зону вылета.

    «Сарагоса» в текущем первенстве добилась 11 викторий, 11 встреч свела вничью и потерпела 12 фиаско, забила 31 мяч, а пропустила на гол меньше.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы на своем поле одолели «Тенерифе» со счетом 3:1, а туром ранее они расписали гостевую мировую против «Мирандеса» 0:0.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Сарагоса» выиграла свой последней проведенный поединок, но перед этим она имела 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписала две мировые и потерпела пять поражении. Причем за все данное время она смогла забить лишь гол.

    Статистика для ставок

    • У «Леванте» в восьми последних домашних поединках пять викторий и три ничьи

    • «Сарагоса» в пяти из шести своих последних встречах не забивала

    • Три последних очных противостояний этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.20, победа «Сарагосы» — 3.80, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.51 соответственно.

    Прогноз: «Леванте» на своем поле выступает вполне успешно и не должен проиграть предстоящему противнику. И так как эти команды не отличаются высокой результативностью, то предлагаем сделать здесь комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: 1Х + ТМ 2,5 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Сарагоса» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Леванте» поживится очками в игре с «Сарагосой»
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