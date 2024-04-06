«Леванте»
Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 48 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет четыре балла.
«Леванте» в текущем первенстве отпраздновал 11 викторий, 15 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 39:37.
Леванте — Сарагоса: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре первенства «лягушки» на выезде поделили очки с «Вальядолидом» 0:0, а ранее они на своем поле одолели «Эльче» со счетом 3:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период валенсийцы смогли выиграть дважды и три встречи свели вничью. И только в одном поединке за это время был превышен верховой тотал.
«Сарагоса»
Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на восемь пунктов опережает зону вылета.
«Сарагоса» в текущем первенстве добилась 11 викторий, 11 встреч свела вничью и потерпела 12 фиаско, забила 31 мяч, а пропустила на гол меньше.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы на своем поле одолели «Тенерифе» со счетом 3:1, а туром ранее они расписали гостевую мировую против «Мирандеса» 0:0.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Сарагоса» выиграла свой последней проведенный поединок, но перед этим она имела 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписала две мировые и потерпела пять поражении. Причем за все данное время она смогла забить лишь гол.
Статистика для ставок
- У «Леванте» в восьми последних домашних поединках пять викторий и три ничьи
- «Сарагоса» в пяти из шести своих последних встречах не забивала
- Три последних очных противостояний этих клубов завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.20, победа «Сарагосы» — 3.80, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.51 соответственно.
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Прогноз: «Леванте» на своем поле выступает вполне успешно и не должен проиграть предстоящему противнику. И так как эти команды не отличаются высокой результативностью, то предлагаем сделать здесь комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5.
Рекомендуемая ставка: 1Х + ТМ 2,5 за 1.88.