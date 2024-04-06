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    «Штутгарт» устоит в Дортмунде

    «Боруссия» Д — «Штутгарт». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Германии 6 апреля 2024 года

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    «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт». Матч пройдет в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги 6 апреля, начало — 19:30 (мск) «Боруссия» Д — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Апреля 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: команда Эдина Терзича немного подтянулась к тройке лидеров и сейчас занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками.

    Последние матчи: в 26-м туре «Боруссия» Дортмунд смогла победить в гостях «Баварию» со счетом 2:0, забив по голу начале первого и в конце второго тайма.

    Боруссия Д — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

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    Отличились Карим Адейеми, наконец, возвращающийся на прежний уровень, и защитник Рюэрсон, нанесший неотразимый удар из пределов штрафной.

    Ранее «шмели» уверенно победили дома «Айнтрахт» (3:1) и в гостях «Вердер» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: болеет основой вратарь Кобель, травмированы игроки старта Мален и Бенсебаини.

    Состояние команды: в этом сезоне «Боруссия» Дортмунд не имеет привычного запаса прочности перед соперниками, команда играет довольно натужно, ушла легкость, есть проблемы во взаимоотношениях между Терзичем и некоторыми лидерами (Ройсом, Джаном).

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: в этом чемпионате подопечные Себастьяна Хенесса показывают очень яркий футбол и по праву идут на третьем месте в немецкой Бундеслиге с 57 очками.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: в предыдущей игре «Штутгарт» в основной раз показал характер и смог уйти от поражения в матче против «Хайденхайма», забив в уже компенсированное время. В том матче за швабов забивали Гирасси, Штиллер и Ундав (третий мяч).

    До этого был разгром в гостях «Хоффенхайма» (3:0) и победа дома над «Унионом» (2:0).

    Не сыграют: основной центральный защитник Антон, травмирован еше один игрок обороны Руа, но он нечасто играет в старте.

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    Состояние команды: наряду с «Байером» в этом сезоне «Штутгарт» показывает самый яркий и стабильный футбол. Ударный дуэт Гирасси-Ундав на двоих наколотил уже 38 мячей в чемпионате.

    Под стать им действует средняя линия в лице Фюриха, Штиллера, левого защитника Миттельштадта, обильно кормящая форвардов мячами.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Штутгарт» дома победил 2:0

    • В прошлом сезоне швабы на своем поле выиграли 2:1, а в гостях сыграли 3:3

    • Разница мячей у «Штутгарта» — 63:34, а у «Боруссии» — 55:32

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии» дают 2,20, а на «Штутгарт» — 3,30. Ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 3,5 можно взять за 1,80, а тотал больше 3,5 за 2,08.

    Прогноз: обе команды сейчас находятся в неплохом состоянии, стабильно набирают очки, почти все лидеры находятся в строю и в хорошей форме. Но все-таки дружина Хенесса более сбалансированна и стабильна. Не зря сейчас основу сборной Германии составляют именно игроки «Штутгарта».

    Ставка: «Штутгарт» не проиграет за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей за 3,30. Все шансы на успех у швабов имеются.

    Ставка: победа «Штутгарта» за 3,30.

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Штутгарт» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» устоит в Дортмунде
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