«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: команда Эдина Терзича немного подтянулась к тройке лидеров и сейчас занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками.
Последние матчи: в 26-м туре «Боруссия» Дортмунд смогла победить в гостях «Баварию» со счетом 2:0, забив по голу начале первого и в конце второго тайма.
Боруссия Д — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
Отличились Карим Адейеми, наконец, возвращающийся на прежний уровень, и защитник Рюэрсон, нанесший неотразимый удар из пределов штрафной.
Ранее «шмели» уверенно победили дома «Айнтрахт» (3:1) и в гостях «Вердер» (2:1).
Не сыграют: болеет основой вратарь Кобель, травмированы игроки старта Мален и Бенсебаини.
Состояние команды: в этом сезоне «Боруссия» Дортмунд не имеет привычного запаса прочности перед соперниками, команда играет довольно натужно, ушла легкость, есть проблемы во взаимоотношениях между Терзичем и некоторыми лидерами (Ройсом, Джаном).
«Штутгарт»
Турнирное положение: в этом чемпионате подопечные Себастьяна Хенесса показывают очень яркий футбол и по праву идут на третьем месте в немецкой Бундеслиге с 57 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Штутгарт» в основной раз показал характер и смог уйти от поражения в матче против «Хайденхайма», забив в уже компенсированное время. В том матче за швабов забивали Гирасси, Штиллер и Ундав (третий мяч).
До этого был разгром в гостях «Хоффенхайма» (3:0) и победа дома над «Унионом» (2:0).
Не сыграют: основной центральный защитник Антон, травмирован еше один игрок обороны Руа, но он нечасто играет в старте.
Состояние команды: наряду с «Байером» в этом сезоне «Штутгарт» показывает самый яркий и стабильный футбол. Ударный дуэт Гирасси-Ундав на двоих наколотил уже 38 мячей в чемпионате.
Под стать им действует средняя линия в лице Фюриха, Штиллера, левого защитника Миттельштадта, обильно кормящая форвардов мячами.
Статистика для ставок
- В первом круге «Штутгарт» дома победил 2:0
- В прошлом сезоне швабы на своем поле выиграли 2:1, а в гостях сыграли 3:3
- Разница мячей у «Штутгарта» — 63:34, а у «Боруссии» — 55:32
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии» дают 2,20, а на «Штутгарт» — 3,30. Ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 3,5 можно взять за 1,80, а тотал больше 3,5 за 2,08.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: обе команды сейчас находятся в неплохом состоянии, стабильно набирают очки, почти все лидеры находятся в строю и в хорошей форме. Но все-таки дружина Хенесса более сбалансированна и стабильна. Не зря сейчас основу сборной Германии составляют именно игроки «Штутгарта».
Ставка: «Штутгарт» не проиграет за 1,75.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей за 3,30. Все шансы на успех у швабов имеются.
Ставка: победа «Штутгарта» за 3,30.