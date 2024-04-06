ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионовТемные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ «Вегас» в матче с «Ванкувером»Топ-5 наиболее интригующих матчей, которые могут состояться в первом раунде плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    Оставит ли «Торино» в зоне вылета «Эмполи»?

    «Эмполи» — «Торино». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 6 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Эмполи Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торино» — фаворит матча
    В рамках 31-го тура чемпионата Италии 6 апреля пройдет матч «Эмполи» — «Торино». Начало — 21:45 (мск). «Эмполи» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Апреля 2024 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Торино Торино
  • Турин
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Эмполи» занимает 18-е место с 25 очками и разницей мячей 22-45.

    Команда находится в зону вылете, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

    Эмполи — Торино: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.503.102.25Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он дал бой без пяти минут чемпиону «Интеру», но все же уступил 0:2.

    Это поражение стало четвертым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Бериша, Эбуэи, Исмайли, Грасси — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Эмполи» одержал только одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты четко отображают статус тосканцев, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, поэтому закономерно, что сейчас они в зоне вылета.

    Шимон Журковский — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Торино»

    strong>Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Торино» занимает девятое место с 44 очками и разницей мячей 29-26.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

  • Что смотреть в апреле: Четвертьфиналы Лиги чемпионов, Эль-Класико и миланское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в апреле
  • 02/04/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Быки» обыграли «Монцу» (1:0) и при этом не пропустили.

    Этот успех продлил мини-серию побед туринцев в два поединка, где ранее их жертвой на выезде стало «Удинезе» (2:0).

    Не сыграют: Гинейтис, Джиджи, Илич, Шуурс — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Торино» не знают поражений при двух победах и двух ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

    Даниэль Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Эмполи» проиграл

    • в четырех последних матчах «Эмполи» не забивал

    • в четырех последних матчах «Торино» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.10, победа «Эмполи» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом во всех этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

    При этом в четырех последних матчах хозяева проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в двух последних матчах они победили, а в четырех последних «Эмполи» проиграл.

    Ставка: «Торино» победит за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Моури — Попов
  • Бои
  • Сегодня в 03:45
    •  1.52
  • Прогноз на матч Иванов — Белостенный
  • Бои
  • Сегодня в 04:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гольцов — Васселл
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Делия — Молдавский
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фоньини — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Берреттини — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Согдиана — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бунедкор — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.51
  • Прогноз на матч Минск — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Торино» в зоне вылета «Эмполи»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры