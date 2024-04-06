В рамках 31-го тура чемпионата Италии 6 апреля пройдет матч «Эмполи» — «Торино». Начало — 21:45 (мск). «Эмполи» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Эмполи» занимает 18-е место с 25 очками и разницей мячей 22-45.

Команда находится в зону вылете, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он дал бой без пяти минут чемпиону «Интеру», но все же уступил 0:2.

Это поражение стало четвертым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Бериша, Эбуэи, Исмайли, Грасси — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Эмполи» одержал только одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты четко отображают статус тосканцев, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, поэтому закономерно, что сейчас они в зоне вылета.

Шимон Журковский — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Торино»

strong>Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Торино» занимает девятое место с 44 очками и разницей мячей 29-26.

Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Быки» обыграли «Монцу» (1:0) и при этом не пропустили.

Этот успех продлил мини-серию побед туринцев в два поединка, где ранее их жертвой на выезде стало «Удинезе» (2:0).

Не сыграют: Гинейтис, Джиджи, Илич, Шуурс — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Торино» не знают поражений при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

Даниэль Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 10 голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Эмполи» проиграл

в четырех последних матчах «Эмполи» не забивал

в четырех последних матчах «Торино» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.10, победа «Эмполи» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом во всех этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

При этом в четырех последних матчах хозяева проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в двух последних матчах они победили, а в четырех последних «Эмполи» проиграл.

Ставка: «Торино» победит за 2.25