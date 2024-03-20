«Орландо»
Турнирное положение: Можно продолжать петь дифирамбы «Орландо», поскольку клуб из Флориды постепенно начинает укрепляться в первой пятерке Востока.
Последние матчи: После двух неудачных матчей выиграно уже три матча подряд, а крайняя игра против «Торонто» (111:96) так и вовсе оказалась формальностью.
Травмированные игроки: Все игроки «Мэджик» по-прежнему здоровы и готовы сражаться за победу в каждом поединке.
Общий тонус клуба: Матч с «Шарлотт» не должен вызвать у хозяев предстоящей игры непреодолимых сложностей с добычей виктории.
«Шарлотт»
Турнирное положение: Последние результаты «Шарлотт» не позволяют рассчитывать этому клубу на поднятие наверх с подвала таблицы.
Последние матчи: В двух последних поединках дружина Клиффорда не просто проиграла, но даже не смогла добраться до отметки в 100 набранных очков.
Травмированные игроки: В списке травмированных числятся Мартин, Макгоуэнс, Болл, Уильямс и Карри. С такими потерями ни на что вменяемое клубу из Северной Каролины рассчитывать не приходится.
Общий тонус клуба: Предстоящая игра против «Орландо» на его территории не получится конкурентной, поскольку общий уровень готовности гостей куда ниже, чем у коллектива Мозли.
Статистика для ставок
- «Орландо» выиграла три последних матча по календарю
- «Хорнетс» проиграли четыре последних очных матча коллективу из Флориды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.09, а на победу «Шарлотт» — 5.63.
Прогноз: Хозяева решат вопрос с победителем матча максимально убедительно.
- 2.12Сан-Антонио — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.90Вашингтон — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.97Бруклин — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды любят играть в атакующий баскетбол, поэтому ощий тотал игры обещает быть солидным.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.25.