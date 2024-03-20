В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Орландо» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Можно продолжать петь дифирамбы «Орландо», поскольку клуб из Флориды постепенно начинает укрепляться в первой пятерке Востока.

Последние матчи: После двух неудачных матчей выиграно уже три матча подряд, а крайняя игра против «Торонто» (111:96) так и вовсе оказалась формальностью.

Травмированные игроки: Все игроки «Мэджик» по-прежнему здоровы и готовы сражаться за победу в каждом поединке.

Общий тонус клуба: Матч с «Шарлотт» не должен вызвать у хозяев предстоящей игры непреодолимых сложностей с добычей виктории.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Последние результаты «Шарлотт» не позволяют рассчитывать этому клубу на поднятие наверх с подвала таблицы.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В двух последних поединках дружина Клиффорда не просто проиграла, но даже не смогла добраться до отметки в 100 набранных очков.

Травмированные игроки: В списке травмированных числятся Мартин, Макгоуэнс, Болл, Уильямс и Карри. С такими потерями ни на что вменяемое клубу из Северной Каролины рассчитывать не приходится.

Общий тонус клуба: Предстоящая игра против «Орландо» на его территории не получится конкурентной, поскольку общий уровень готовности гостей куда ниже, чем у коллектива Мозли.

Статистика для ставок

«Орландо» выиграла три последних матча по календарю

«Хорнетс» проиграли четыре последних очных матча коллективу из Флориды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.09, а на победу «Шарлотт» — 5.63.

Прогноз: Хозяева решат вопрос с победителем матча максимально убедительно.

Альтернативный прогноз: Обе команды любят играть в атакующий баскетбол, поэтому ощий тотал игры обещает быть солидным.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.25.