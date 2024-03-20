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    «Орландо» продолжит побеждать?

    «Орландо» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Шарлотт»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Орландо» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2024 года

    «Орландо»

    Турнирное положение: Можно продолжать петь дифирамбы «Орландо», поскольку клуб из Флориды постепенно начинает укрепляться в первой пятерке Востока.

    Последние матчи: После двух неудачных матчей выиграно уже три матча подряд, а крайняя игра против «Торонто» (111:96) так и вовсе оказалась формальностью.

    Травмированные игроки: Все игроки «Мэджик» по-прежнему здоровы и готовы сражаться за победу в каждом поединке.

    Общий тонус клуба: Матч с «Шарлотт» не должен вызвать у хозяев предстоящей игры непреодолимых сложностей с добычей виктории.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Последние результаты «Шарлотт» не позволяют рассчитывать этому клубу на поднятие наверх с подвала таблицы.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В двух последних поединках дружина Клиффорда не просто проиграла, но даже не смогла добраться до отметки в 100 набранных очков.

    Травмированные игроки: В списке травмированных числятся Мартин, Макгоуэнс, Болл, Уильямс и Карри. С такими потерями ни на что вменяемое клубу из Северной Каролины рассчитывать не приходится.

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    Общий тонус клуба: Предстоящая игра против «Орландо» на его территории не получится конкурентной, поскольку общий уровень готовности гостей куда ниже, чем у коллектива Мозли.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» выиграла три последних матча по календарю

    • «Хорнетс» проиграли четыре последних очных матча коллективу из Флориды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.09, а на победу «Шарлотт» — 5.63.

    Прогноз: Хозяева решат вопрос с победителем матча максимально убедительно.

    Альтернативный прогноз: Обе команды любят играть в атакующий баскетбол, поэтому ощий тотал игры обещает быть солидным.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Шарлотт» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» продолжит побеждать?
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