В рамках 11-го тура Кубка Профессиональной лиги 20 марта пройдет матч «Архентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль». Начало — 03:15 (мск). «Архентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Архентинос Хуниорс»

Турнирное положение: «Архентинос Хуниорс» в нынешнем сезоне выступает относительно успешно. Команда находится на 4 месте в турнирной таблице.

При этом «Архентинос Хуниорс» лишь на 3 очка отстает от лидера. Да и атака выглядит великолепно: 17 забитых мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Архентинос Хуниорс» оставил ни с чем «Химнасию и Тиро» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Архентинос Хуниорс» добыл 3 виктории при одном поражении. Причем в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Команда не проигрывает уже 3 матча подряд. Между тем, проблемы в обороне никуда не делись: 10 пропущенных мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно выгодно. Да и побороться за 1 место шансы есть!

Вот только матчи с «Росарио Сентраль» для команды складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при 2 викториях.

И уж совсем очевидно, что «Архентинос Хуниорс» будет активно атаковать. Команда постарается подтянуться к лидеру турнира.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: Эта команда в текущем турнире едва ли будет претендовать на высокие места. Сейчас она пребывает на 8 месте в таблице.

Да и вообще, «Росарио Сентраль» забивает по большим праздникам. В активе команды всего лишь 7 забитых мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добилась своего. В рамках Кубка Аргентины «Росарио Сентраль» в серии пенальти одолел «Дуглас Хаиг».

В 5 своих последних поединках команда сумела победить 2 раза. Да и вообще, стабильности в игре команды маловато.

При этом «Росарио Сентраль» в 10 матчах пропустил 10 мячей. Так что оборону команды едва ли стоит называть монолитной.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Росарио Сентраль» вряд ли способен на решение высоких задач. Проблем в игре команды немало.

В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности. Да и голы даются уж очень натужно.

Причем игроки «Росарио Сентраль» в 5 своих последних поединках отличились всего 3 голами. В свои же ворота было пропущено 4.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

«Архентинос Хуниорс» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Росарио Сентраль» забивает в среднем менее гола за матч

В последней очной встрече победил «Росарио Сентраль» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.

Прогноз: Хозяева уж точно сильнее соперника, и явно постараются подтянуться к лидерам.

Гости испытывают заметные сложности с реализацией, да и оборона ошибается частенько.

Ставка: Победа «Архентинос Хуниорс» в 1 тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.11