Во втором четвертьфинальном матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Металлург» 19 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: На пути к плей-офф «Металлург» Мг решал задачи, связанные с лидерством на Востоке и попытками завоевать Кубок Континента. Второй цели достичь не удалось, но на первом месте в конференции «Магнитка» осталась, набрав 95 очков.

Последние матчи: В 1/8 финала команда Андрея Разиона встретилась с «Амуром», который в роли аутсайдера наотрез отказывался сдаваться и не отпустил «Магнитку» в следующий раунд без упорной борьбы в течение всех шести матчей — 4:2.

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После трудоемкого раунда «Металлург» Мг провел одну игру со «Спартаком». За три периода этого противостояния «Магнитка» нанесла 38 бросков в створ, а шайбы Джонсона, Силантьева, Яковлева и Гребенкина, а также 34 спасения Набокова, принесли команде крупную победу (4:0).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На текущий момент в составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В дебюте четвертьфинальной серии магнитогорцы провели образцовую игру не только в атаке: с учетом того, что «Спартак» также был активен впереди, хозяевам было крайне важно минимизировать количество результативных ошибок на своей половине площадки.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В течение довольно длительного отрезка в чемпионате «Спартак» шел на первом месте в таблице Запада, но удержать эту позицию помешал январский кризис, в результате которого москвичи съехали на четвертую строчку, набрав 88 очков.

Последние матчи: В рамках 1/8 финала команда Алексея Жамнова провела пять матчей с «Северсталью» и добилась побед в трех подряд заключительных играх, продемонстрировав характерную для этого сезона высокую результативность (7:3, 5:4 ОТ, 5:1).

Однако поднять процент реализации к привычным показателям в четвертьфинальном матче не удалось: несмотря на 34 бросковые попытки, «Спартак» не отличился ни разу и проиграл крупно (0:4).

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Патрик Рыбар.

Состояние команды: Отсутствие голов в дебютной игре в Магнитогорске стало аномалией, которую команда Жамнова едва ли сможет объяснить, но наверняка сделает правильные выводы и во второй игре исправит ситуацию.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг выиграл в семи последних домашних матчах из восьми

Только в одной домашней встрече из восьми предыдущих команда Разина пропустила больше одной шайбы

Минимум 6 голов было забито в семи последних гостевых матчах «Спартака» из девяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.00, а победа «Автомобилиста» — в 3.53.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 4.5 — за 2.48.

Прогноз: Из-за поражения 0:4 «Спартак» не стал менее опасен. Понимая это, «Магнитка» постарается провести такую же сильную во всех отношениях игру, отличившись несколько раз. Но красно-белые вряд ли останутся без голов во второй подряд встрече.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00

Прогноз: В преддверии возвращения в столицу красно-белым важно найти способ восстановить равенство в серии. Если с этим ранее справлялся «Амур», то и от «Спартака» можно подобное ожидать.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.83.