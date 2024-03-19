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    Второй матч в Магнитогорске окажется результативнее?

    «Металлург» Мг — «Спартак». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Спартак»
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    «Металлург» Мг — «Спартак». Первый матч серии
    Во втором четвертьфинальном матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Металлург» 19 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 19 Марта 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: На пути к плей-офф «Металлург» Мг решал задачи, связанные с лидерством на Востоке и попытками завоевать Кубок Континента. Второй цели достичь не удалось, но на первом месте в конференции «Магнитка» осталась, набрав 95 очков.

    Последние матчи: В 1/8 финала команда Андрея Разиона встретилась с «Амуром», который в роли аутсайдера наотрез отказывался сдаваться и не отпустил «Магнитку» в следующий раунд без упорной борьбы в течение всех шести матчей — 4:2.

    Металлург Мг — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    После трудоемкого раунда «Металлург» Мг провел одну игру со «Спартаком». За три периода этого противостояния «Магнитка» нанесла 38 бросков в створ, а шайбы Джонсона, Силантьева, Яковлева и Гребенкина, а также 34 спасения Набокова, принесли команде крупную победу (4:0).

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    Не сыграют: На текущий момент в составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: В дебюте четвертьфинальной серии магнитогорцы провели образцовую игру не только в атаке: с учетом того, что «Спартак» также был активен впереди, хозяевам было крайне важно минимизировать количество результативных ошибок на своей половине площадки.

    «Спартак»

    Путь к плей-офф: В течение довольно длительного отрезка в чемпионате «Спартак» шел на первом месте в таблице Запада, но удержать эту позицию помешал январский кризис, в результате которого москвичи съехали на четвертую строчку, набрав 88 очков.

    Последние матчи: В рамках 1/8 финала команда Алексея Жамнова провела пять матчей с «Северсталью» и добилась побед в трех подряд заключительных играх, продемонстрировав характерную для этого сезона высокую результативность (7:3, 5:4 ОТ, 5:1).

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    • Однако поднять процент реализации к привычным показателям в четвертьфинальном матче не удалось: несмотря на 34 бросковые попытки, «Спартак» не отличился ни разу и проиграл крупно (0:4).

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    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Патрик Рыбар.

    Состояние команды: Отсутствие голов в дебютной игре в Магнитогорске стало аномалией, которую команда Жамнова едва ли сможет объяснить, но наверняка сделает правильные выводы и во второй игре исправит ситуацию.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг выиграл в семи последних домашних матчах из восьми

    • Только в одной домашней встрече из восьми предыдущих команда Разина пропустила больше одной шайбы

    • Минимум 6 голов было забито в семи последних гостевых матчах «Спартака» из девяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.00, а победа «Автомобилиста» — в 3.53.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 4.5 — за 2.48.

    Прогноз: Из-за поражения 0:4 «Спартак» не стал менее опасен. Понимая это, «Магнитка» постарается провести такую же сильную во всех отношениях игру, отличившись несколько раз. Но красно-белые вряд ли останутся без голов во второй подряд встрече.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00

    Прогноз: В преддверии возвращения в столицу красно-белым важно найти способ восстановить равенство в серии. Если с этим ранее справлялся «Амур», то и от «Спартака» можно подобное ожидать.

    Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Спартак» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на хоккей. Второй матч в Магнитогорске окажется результативнее?
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