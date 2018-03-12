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    Ди Франческо: Против «Шахтера» нужно сыграть ровно

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    Эусебио ди Франческо
    На фото:Эусебио ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо дал свой комментарий перед ответным матчем против «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Слова ди Франческо приводит официальный сайт УЕФА.

    «Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет», — сказал ди Франческо.

    «Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли формацию и баланс. В первом матче мы допустили ошибки — не только индивидуальные, но и как команда. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику», — также отметил тренер «Ромы».

    Напомним, в первом матче «Шахтер» одержал волевую победу со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 13 марта в Риме.

    Фолы, проходы и углы«Рома» — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
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