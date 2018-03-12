Ди Франческо: Против «Шахтера» нужно сыграть ровно

Главный тренердал свой комментарий перед ответным матчем противв 1/8 финала Лиги чемпионов.

Слова ди Франческо приводит официальный сайт УЕФА.

«Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет», — сказал ди Франческо.

«Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли формацию и баланс. В первом матче мы допустили ошибки — не только индивидуальные, но и как команда. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику», — также отметил тренер «Ромы».

Напомним, в первом матче «Шахтер» одержал волевую победу со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 13 марта в Риме.