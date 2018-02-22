Четвертая домашняя. Заявка на четвертьфинал

Лучший тайм при Фонсеке

Дмитрий Литвинов в своем материале на Tribuna.com отметил то, как «горняки» преобразились после перерыва.

«Команда вроде бы и старалась атаковать, но все это напоминало неудачные попытки включить зажигание в машине – вроде и пробивается искра, но огня нет. Огонь появился во втором тайме – возможно, лучшем в еврокубковой истории "Шахтера" и уж точно лучшем при Фонсеке.

Суперпас Ракицкого, когда мяч словно радиоуправляемый обогнул всех защитников, а Феррейра вынудил ошибиться Маноласа и пробил в дальний угол стал сигналом к тому, чтобы все поменялось. Если бы не Алиссон, который раз за разом доказывал, что тренеры сборной Бразилии не ошибаются, ставя в ворота его, а не Эдерсона, счет точно мог бы стать разгромным.

Удар Марлоса, когда у него, как и у Джеко до перерыва, было время на кофе и даже сигареты – раз. Выстрел Тайсона в девятку с неимоверной подкруткой мяча – два. Рывок за пределы штрафной и сорванный выход один на один – три. Непростой удар Степаненко, после которого мяч был взят намертво – четыре. И в самой концовке сэйв (на пару с защитником) после удара Феррейры с нескольких метров – пять! Ощущение, что с "Шахтером" играла команда Серии В, а не третья команда Италии, меньше которой пропустили лишь "Юве" и "Наполи".

То, что "Шахтер" все же добился победы благодаря ювелирному удару Фреда со штрафного – тот минимум, который команда заслужила своим перформансом после перерыва».

Потенциал огромный

«Как и предполагалось, это была встреча двух равных по силе соперников. Минимальная победа "Шахтера" не гарантирует команде никакого преимущества перед ответной игрой, но три недели — это большой срок. За оставшееся до ответного поединка время "горняки" смогут вернуть себе привычный игровой тонус, и это не позволит им проваливать целые отрезки матчей.

Впрочем, даже с учетом этого обстоятельства в поединке с "Ромой" "Шахтер" улучшил многие из своих средних показателей в текущей Лиге чемпионов. Потенциал у этой команды огромный — с этим спорить бессмысленно», — резюмирует автор «Команда №1» Евгений Гресь.

Игрок матча — Фред

«Стал автором победного гола "горняков", великолепным ударом пробив Алиссона со штрафного. В первом тайме действовал не броско, а держался скромно, просто выполняя свою черновую работу. Зато она была важна для командной игры "Шахтера" и нужна ему. После перерыва не только "съел" Раджу Наингголана, но и здорово приударил на атакующую мощь команды», — пишет автор SportArena Юрий Остроумов.

«Дебютный гол в Лиге чемпионов Фред забил в своем 23-м матче прекрасным ударом со штрафного с рикошетом от перекладины. У его земляка Алиссона, перед этим выручавшего "Рому" не раз, просто не было шансов. Опыт и настойчивость Фреда помогли горнякам переломить ход игры и добыть победу, после которой можно ждать ответной встречи в Риме с оптимизмом», — вторит коллеге автор UEFA.com Любомир Кузьмяк.

«Несомненно, лучший игрок матча. Свою привычную малозаметную, но весьма полезную работу в центре поля выполнил на отлично, после чего присовокупил к этому фантастический по красоте гол со штрафного. Этот мяч в итоге оказался победным, что стало своеобразной квинтэссенцией усилий лидера средней линии», — говорится в материале на Football.ua.

Все можно исправить

«Точку в матче поставил Фред, но у "Ромы" еще будет шанс все исправить. Нужно не забывать, что украинско-бразильский состав "Шахтера" очень редко демонстрирует один и тот же уровень футбола на своем поле и в гостях», — пишет колумнист Corriere dello Sport Иван Заццарони.

«Наингголан и Перотти, а также Джеко и Коларов временами выпадали из игры, а ведь это игроки, от которых мы всегда ждем большего. Именно от них во многом зависит то, кто же отправится в четвертьфинал.

Важную роль играет и парень с лицом "Чаки", убийственной куклы, которую так полюбили в Риме. Как недавно заявил Эусебио Ди Франческо, Дженгиз Ундер способен в одиночку решать исходы матчей. У него потрясающее чувство гола, скорость, которой не достает многим его партнерам, и хладнокровие. Он хитер, дерзок и свеж. Это пока не Салах и даже не Марез, но он быстро учится и совсем скоро может стать идеальным партнером для Джеко».