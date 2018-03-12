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    Черчесова не смущает отсутствие игровой практики у Габулова

    Сборная России Футбол России Брюгге
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    Владимир Габулов
    На фото:Владимир Габулов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в сборную голкипера «Брюгге» Владимира Габулова.

    «Плохо, что нет игровой практики, но меня это не смущает. У Лунева повреждение, поэтому надо подстраховаться. У нас было бы четыре вратаря на сборе, даже если бы Лунев был полностью здоров. Надеемся, ничего серьезного и не будет.

    Габулова вызвали, потому что он наш вратарь. Когда есть маленькие нюансы, мы футболистов не вычеркиваем и поддерживаем. Может, это ему поможет опять занять то место, которое он заслуживает», — цитирует Черчесова sport24.ru.

    Черчесов: Вызов Черышева — это не аванс

    В этом году Габулов провел 5 матчей в составе «Брюгге». Последний раз голкипер выходил на поле 4 февраля.

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