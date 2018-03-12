Черчесова не смущает отсутствие игровой практики у Габулова

Главный тренерпрокомментировал вызов в сборную голкипера

«Плохо, что нет игровой практики, но меня это не смущает. У Лунева повреждение, поэтому надо подстраховаться. У нас было бы четыре вратаря на сборе, даже если бы Лунев был полностью здоров. Надеемся, ничего серьезного и не будет.

Габулова вызвали, потому что он наш вратарь. Когда есть маленькие нюансы, мы футболистов не вычеркиваем и поддерживаем. Может, это ему поможет опять занять то место, которое он заслуживает», — цитирует Черчесова sport24.ru.

Черчесов: Вызов Черышева — это не аванс

В этом году Габулов провел 5 матчей в составе «Брюгге». Последний раз голкипер выходил на поле 4 февраля.