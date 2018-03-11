«Лас-Пальмас» уступил «Вильярреалу»

В матче 28-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 0:2.

На 67-й минуте гости открыли счет в матче. Форнальс справа выдал передачу на ход Карлосу Бакке, который вошёл в штрафную площадь и нанёс мощнейший удар по воротам. Мяч от перекладины залетел в сетку ворот.

Уже в компенсированное время защитник Алехандро Гальвес сбил ворвавшегося в штрафную площадь «Лас-Пальмаса» Николу Сансоне, получив красную карточку за фол последней надежды и пенальти, который успешно реализовал сам пострадавший.

После этого матча «Вильярреал» с 44 очками на 6-м месте, а «Лас-Пальмас» на 18-м месте — 20 очков.