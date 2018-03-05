Салах – лучший игрок февраля в АПЛ

Нападающийпризнан лучшим футболистом АПЛ в феврале, сообщает официальный сайт «красных».

В минувшем месяце 25-летний форвард принял участие в трех матчах чемпионата Англии, в которых отличился четырьмя голами.

Египетский вингер победил в голосовании среди экспертов, болельщиков и капитанов команд, набрав 37% голосов.

В борьбе за эту награду 25-летний игрок обошел Джека Батленда («Сток Сити»), Криса Смоллинга («Манчестер Юнайтед»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Эдена Азара («Челси») и своего одноклубника Роберто Фирмино.

Награду лучшему игроку месяца Салах получил в третий раз в сезоне.