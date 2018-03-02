Рахимов отказался возглавить «Аустрию»

Экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека»отказался от предложения венской «Аустрии».

«Сейчас все позади. Прекрасно себя чувствую, готов к работе. Например, три дня назад отказался возглавить "Ауст­рию". Когда в отставку отправили Торстена Финка, мне позвонил спортивный директор клуба Франц Вольфарт. Предложил контракт на два месяца – до конца сезона. Ну а дальше, мол, будет видно.

Руководство по-прежнему ставит задачу попасть в еврокубки. Хотя от четвертого места, которое дает путевку в Лигу Европы, "Аустрия" отстает на 12 очков. За 11 туров до финиша. Я и объяснил Вольфарту: "Даже если выиграем все матчи, от нас уже ничего не зависит. Надо ждать осечек 'Рапида', который идет четвертым. Из 11 матчей он должен проиграть пять".

К тому же посмотрел несколько матчей "Аус­трии". Команде явно не хватает скорости, но сейчас это уже не исправишь. Пауз в чемпионате не будет. Так почему я должен нести ответственность за чужую работу?!

В клубе решили, что с любым тренером контракт подпишут до конца сезона. Францу на прощание сказал: "Если что-то изменится или вы захотите вернуться к этому разговору после завершения чемпионата, я готов".

"Ростов"? Там был совсем короткий разговор. Сегодня нет смысла ворошить. У команды есть тренер – Валера Карпин. Нужно пожелать ему удачи.

Творческая пауза затягивается, но к этому отношусь философски. Времени даром не теряю. Осенью побывал на стажировках в "Наполи" и "Хоффенхайме". Весной планирую съездить в "Лацио" и "Аталанту". Была в ноябре возможность отправиться в "Интер". Лучано Спаллетти знает меня, дал согласие. Хотелось не только посмотреть живьем его тренировки, но и увидеть легендарный клуб изнутри. К сожалению, сорвалось. Вся основа "Интера" разъеха­лась на матчи сборных. Мог прилететь на три-четыре дня, но этого недостаточно. Стажировка должна включать хотя бы недельный цикл. Так было в "Наполи" и "Хоффенхайме". Подход к тренировкам в этих командах отличается кардинально. Маурицио Сарри в "Наполи" старается довести все до автоматизма, любое упражнение отрабатывает много-много раз. У Юлиана Нагель­сманна, наоборот, никаких повторений. Постоянно варьирует игровые ситуации, чтоб футболисты на поле учились быстро принимать решения», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».