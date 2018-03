Гарри Кейн признан лучшим игроком года в Англии

Нападающий «Тоттенхэма»признан лучшим игроком года в Англии.

24-летний англичанин получил награду London Football Awards лучшему футболисту 2017 года в АПЛ.

В борьбе за приз форвард «шпор» опередил Сесара Аспиликуэту («Челси»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм»), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») и Уилфрида Заха («Кристал Пэлас»).

Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в прошлом сезоне (29 голов), в нынешнем на его счету 24 гола. Всего в 2017 году Кейн забил 56 голов в 52 матчах.

Лучшим тренером 2017 года признан наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, а лучшим молодым футболистом — Райан Сесеньон из «Фулхэма».

