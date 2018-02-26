Боль и слезы в Париже. Неймар покинул поле на носилках

Боль и слезы

Лидер «Пари Сен-Жермен» Неймар после борьбы с полузащитником соперника Буна Сарром подвернул голеностоп и рухнул на газон. Сразу подняться он не смог, а когда его лицо скорчилось от боли, а на глазах появились слезы, стало понятно, что ситуация тревожная.

Потускневшая звезда Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше? Самостоятельно покинуть пределы поля бразильцу было не суждено – его унесли на носилках. В этот момент разочарованию болельщиков не было предела. Даже президент клуба Нассер Аль-Хелаифи не мог смотреть на все это спокойно, постоянно закрывая лицо рукой.

Неужели Неймар не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»? Именно этот вопрос больше всего тревожил поклонников парижской команды, ведь без своего лидера атак парижанам будет чрезвычайно сложно отыграться со счета 1:3, зафиксированного на «Сантьяго Бернабеу».

Обнадеживающая информация

Снизить панику сразу же попытался главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери, который на пресс-конференции заявил, что у Неймара нет перелома. «Первые тесты показали, что у него растяжение. Мы проведем дополнительные обследования, чтобы узнать больше. Надеемся, что ничего серьезного не обнаружим. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал специалист.

Другие сотрудники клуба рассказали, что лодыжка бразильского футболиста сильно опухла. Пределы стадиона игрок покинул на костылях, и сразу же отправился в американскую больницу в Нёйи-сюр-Сен для первых тестов.

Впрочем, их результаты пока мало что дают. Скорее всего, врачам придется ждать около двух суток, чтобы получить более точный диагноз. Дело в том, что при таком типе травмы медицинские специалисты не могут предоставить конкретную информацию пока гематома не будет уменьшена.

С уверенностью врачи говорят только о том, что Неймар не сыграет против «Марселя» в Кубке Франции, а также против «Труа» в Лиге 1.

Сам форвард, похоже, старается не унывать и держит связь со своими фанатами. Так, он довольно оперативно выложил в Instagram фото своей травмированной лодыжки, которая находится в специальном бандаже, исключающем движение.

Травмированная лодыжка Фото: instagram.com

В ожидании диагноза

Итак, мы уже понимаем, что минувшей ночью Неймар прошел УЗИ и некоторые другие виды медицинских обследований, которые исключили перелом и, вероятно, разрыв связок. Однако с полной уверенностью говорить об этом сложно, учитывая гематому и скопление крови.

Топ-3 самых грубых команд этого сезона LiveSport.Ru выяснил, на чьи нарушения нужно ставить, чтоб заработать. Как правило, врачи внимательно осматривают связки, особенно те, которые находятся между голенью и малоберцовой костью или те, что находятся на передней части стопы, травма которых значительно усложнила бы ситуацию.

Очевидно, что специалисты изучили показатели МРТ, но полную картину они, скорее всего, увидят лишь спустя два-три дня после перенесенной травмы.

Если последующие проверки не найдут ничего серьезного, то нам останется узнать лишь степень растяжения связок, которая бывает трех типов: легкая, умеренная и тяжелая. В первом случае человек восстанавливается менее чем через 10 дней, во втором на его реабилитацию уходит от 10 дней до 4 недель, в третьем он будет лечится 4-6 недель. Это зависит от количества поврежденных связок, а также состояния растяжения.

Старая гвардия «Сити» отправила Венгера в зал ожиданий Реакция прессы на матч «Арсенал» — «МанСити» Что касается сильного набухания лодыжки Неймара, то с одной стороны это может свидетельствовать о как минимум одном разрыве связки, но может быть следствием и прежних травм игрока.

Шансы на то, что у бразильца легкая степень растяжения, довольно малы, так что он точно пропустит несколько недель и, вероятно, все же не сыграет с «Реалом». И «Пари Сен-Жермен» с этим ничего не поделает, поскольку современная медицина пока не творит чудеса при подобных повреждениях.

Красноречивая статистика

Итак, «Пари Сен-Жермен» уже сейчас надо думать о том, как обыгрывать «Реал» без своей главной звезды. Предлагаем обратиться к статистике.

По тем или иным причинам Неймар в этом сезоне пропустил 9 из 39 матчей своей команды во всех соревнованиях. В обоих случаях баланс побед парижан был отличным. Если со своим форвардом «Пари Сен-Жермен» выиграл 26 встреч из 30 (87 процентов), то без него – 7 встреч из 9 (78 процентов).

«Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ Означает ли это, что парижские болельщики могут вздохнуть с облегчением? Не стоит торопиться с такими выводами, ведь обычной победы команде Унаи Эмери будет недостаточно. Чтобы квалифицироваться в четвертьфинал им нужно забить как минимум два гола. Например, их устроит результат 2:0, 4:1, 5:2 и так далее. Вероятность того, что это произойдет, намного выше с Неймаром в составе.

С момента своего переезда в столицу Франции Неймар забил 28 голов и сделал 16 результативных передач. Он принимает непосредственное участие в 41 проценте результативных атак парижан.

Все очень просто: когда форвард на поле, то команда забивает 3,5 гола за игру, когда его нет – 2,8 гола. Согласитесь, что разница в почти один гол очень важна, когда речь идет всего об одном футболисте.