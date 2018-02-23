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    Топ-3 самых грубых команд этого сезона

    LiveSport.Ru выяснил, на чьи нарушения нужно ставить, чтоб заработать.

    Футбол Испании Хетафе Футбол Англии Вест Хэм Футбол Германии Хоффенхайм 1899
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    Мы заглянули в статистические анналы трех лучших лиг мира: АПЛ, немецкой Бундеслиги и испанской Примеры. Выделили самые нетолерантные команды на футбольном поле и определили среди них самую-самую.

    1 место: «Хетафе»

    Звание самой грубой команды из трех лучших чемпионатов завоевал «испанский Челси». Команда Пепе Бордаласа за 24 матча умудрилась отгрести 80 желтых карточек и ни одной прямой красной!

    «Хетафе» на месте преступленияСабалету поймалиКевин Фогт
    Фото: Getty ImagesФото: Getty ImagesФото: Getty Images
    Из всей нашей подборки только «горожане» лидируют одновременно и по количеству фолов (421) и по количеству предупреждений за них. Остальные две команды удерживают лидерство только по одному компоненту грубости – карточкам.

    2 место: «Вест Хэм»

    За 27 игр «молотобойцы» получили 59 желтых карточек. Это первый показатель в английской Премьер-лиге. Интересно, что команда Дэвида Мойеса занимает только 9-е место по красным карточкам – всего 2 штуки за 27 игр.

    «Хетафе» на месте преступленияСабалету поймалиКевин Фогт
    Фото: Getty ImagesФото: Getty ImagesФото: Getty Images

    А по количеству фолов – вообще 15-е место (256 фолов за текущий сезон). Остается догадываться, то ли «Вест Хэм» не любят судьи, то ли не хватает мастерства тактичности фола.

    3 место: «Хоффенхайм»

    В чемпионате Германии сыграли пока только 23 тура. За это время «Хоффе» успел схлопотать 56 «горчичников» и получает текущее звание самой грубой команды Бундеслиги.

    «Хетафе» на месте преступленияСабалету поймалиКевин Фогт
    Фото: Getty ImagesФото: Getty ImagesФото: Getty Images
    За все сыгранные матчи «Хоффенхайм» сфолил 350 раз – это третий показатель высшей лиги Германии (первое место у «Айнтрахта» — 380 нарушений и 55 ЖК). При этом подопечные Юлиана Нагельсмана не переступают грань вседозволенности – ни одного удаления.
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