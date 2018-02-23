Топ-3 самых грубых команд этого сезона

1 место: «Хетафе»

Звание самой грубой команды из трех лучших чемпионатов завоевал «испанский Челси». Команда Пепе Бордаласа за 24 матча умудрилась отгрести 80 желтых карточек и ни одной прямой красной!

«Хетафе» на месте преступленияСабалету поймалиКевин Фогт Фото: Getty ImagesФото: Getty ImagesФото: Getty Images

Из всей нашей подборки только «горожане» лидируют одновременно и по количеству фолов (421) и по количеству предупреждений за них. Остальные две команды удерживают лидерство только по одному компоненту грубости – карточкам.

2 место: «Вест Хэм»

За 27 игр «молотобойцы» получили 59 желтых карточек. Это первый показатель в английской Премьер-лиге. Интересно, что команда Дэвида Мойеса занимает только 9-е место по красным карточкам – всего 2 штуки за 27 игр.

«Хетафе» на месте преступленияСабалету поймалиКевин Фогт Фото: Getty ImagesФото: Getty ImagesФото: Getty Images

А по количеству фолов – вообще 15-е место (256 фолов за текущий сезон). Остается догадываться, то ли «Вест Хэм» не любят судьи, то ли не хватает мастерства тактичности фола.

3 место: «Хоффенхайм»

В чемпионате Германии сыграли пока только 23 тура. За это время «Хоффе» успел схлопотать 56 «горчичников» и получает текущее звание самой грубой команды Бундеслиги.

«Хетафе» на месте преступленияСабалету поймалиКевин Фогт Фото: Getty ImagesФото: Getty ImagesФото: Getty Images

За все сыгранные матчисфолил 350 раз – это третий показатель высшей лиги Германии (первое место у «Айнтрахта» — 380 нарушений и 55 ЖК). При этом подопечные Юлиана Нагельсмана не переступают грань вседозволенности – ни одного удаления.