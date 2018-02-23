Топ-3 самых грубых команд этого сезона

1 место: «Хетафе»
Звание самой грубой команды из трех лучших чемпионатов завоевал «испанский Челси». Команда Пепе Бордаласа за 24 матча умудрилась отгрести 80 желтых карточек и ни одной прямой красной!
2 место: «Вест Хэм»
За 27 игр «молотобойцы» получили 59 желтых карточек. Это первый показатель в английской Премьер-лиге. Интересно, что команда Дэвида Мойеса занимает только 9-е место по красным карточкам – всего 2 штуки за 27 игр.
А по количеству фолов – вообще 15-е место (256 фолов за текущий сезон). Остается догадываться, то ли «Вест Хэм» не любят судьи, то ли не хватает мастерства тактичности фола.
3 место: «Хоффенхайм»
В чемпионате Германии сыграли пока только 23 тура. За это время «Хоффе» успел схлопотать 56 «горчичников» и получает текущее звание самой грубой команды Бундеслиги.