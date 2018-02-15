«Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану

Решения Зидана решили судьбу игры

«[Наставник "Реала"] Зинедин Зидан в нужный момент внес изменения в игру. Когда во втором тайме "Сливочные" начали испытывать сложности, тренер ввел в игру быстрого Гарета Бейла. Ситуация изменилась, а уже позже наставник удивил многих, выпустив Марко Асенсио и Лукаса Васкеса. Мадрид сразу заработал в повышенном темпе и успел забить еще два мяча», — пишет Marca.

«Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Чтобы насытить ключевую зону — центр поля — Зизу сделал ставку на четверку полузащитников против троих визави, предпочтя Бейлу Иско. Это решение себя оправдало в первом тайме, но после перерыва эффект от численного преимущества начал затухать, из-за чего француз предпочел другой тактический вариант. Он видел, что игра не задерживается в средней линии, поэтому нужными фигурами стали Васкес и Асенсио», — анализирует тактику хозяев AS.

«Давление, которое они добавили своими действиями на флангах обеспечило трещину в и так не самой твердой обороне парижан, что изменило ход второго тайма. С двумя вингерами "Реал" лучше использовал свободное пространство, а также недостаки в игре гостей на краях. Переход к классическим 4-4-2 после этой же схемы с ромбом сработал в матчах против "Севильи" и "Реал Сосьедада", позволил Асенсио проявить свои лучшие качества (при том, что он трижды не гнушался отбора, успешно отвоевав мяч) — это вдохнуло новую жизнь в хозяев, которые выглядели лучше без своего форварда Карима Бензема".

Роналду выиграл борьбу у Неймара

'Игра в среду вечером была одной из тех больших, которая характерна для суперзвезды королевского клуба Криштиану Роналду, сделавшего дубль, в матче против ПСЖ с его разрушающей атакой, но ни Неймар, ни Эдинсон Кавани, ни Килиан Мбаппе не смогли забить. Против ПСЖ, чье новое нападение, казалось бы, должно свергнуть с трона португальца, который он занимает вместе с Лионелем Месси, однако тот на нем удержался. Это не мог быть кто-то другой — только он, и он никогда не падает', — восхищается лидером атак 'Сливочных' Marca.

'Неймар играл, Роналду забивал. Нападающий мадридцев, который большую часть матча был едва заметен, забил дважды и выиграл дуэль у своего визави из лагеря парижан. Оптимизм остается? Еще ничего не кончено. ПСЖ был переигран на последних минутах, но надежда выйти 6 марта в четвертьфинал еще жива. Для этого нужно показать идеальный футбол', — отмечает L'Équipe

Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов Нападающий «Реала» стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 100 голов за один клуб «Миссия выполнима. Настал момент вспомнить, что мы узнали о немыслимых вещах в прошлом сезоне. Стоит остерегаться заключений, которые кажутся высеченными в мраморе, хотя на самом деле написаны на песке. Год назад за несколько минут было уничтожено все то хорошее, что было сделано в противостоянии с "Барселоной". Теперь у парижан будет целых три недели, чтобы исправить все то плохое, что было сделано вчера».

Эмери не сумел помешать фиаско

«За 10 минут до конца поединка вратарь ПСЖ Альфонсо Ареола и его партнер по команде в обороне Маркиньос претендовали звание лучшего игрока матча. Но после шокирующей концовки в целом порядочно проведенной игры "Пари Сен-Жермен" столкнулся с необходимостью отыгрывать дефицит в два гола после визита в испанскую столицу. Рулевой гостей Унаи Эмери не сумел изменить ситуацию: он видел, как события стали разворачиваться в негативном ключе, но принял непонятные решения, заменив форварда Кавани на защитника Томаса Менье, а также центрхава Джовани Ло Сельсо на атакующего хавбека Юлиана Дракслера", — критикует специалиста ESPN.

Эмери: Второй гол «Реала» выбил нас из колеи Главный тренер «Пари Сен-Жермен» считает, что его команда не заслуживала поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» «В конце концов, как правильно отметил после игры полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо, с парижским клубом случилась та же история. Это было почти идеальное выступление в первом поединка, но почти не бывает достаточно, и теперь лидеру французского первенства нужно прыгнуть выше головы на своем поле 6 марта».

«ПСЖ требуется ремонт. Мы должны продолжать верить в успех, у дружины Эмери есть три недели, чтобы стать командой, которая в состоянии изменить свою судьбу», — считает Le Parisien.