Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ

    Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании ПСЖ Футбол Франции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Счет на 33-й минуте открыли парижане. Мбаппе с правого фланга сделал прострел в сторону Кавани, который пропустил мяч на Неймара, а бразильца в подкате опередил Начо, выбив мяч на свободного в штрафной Адриена Рабио. Опорный полузащитник «ПСЖ» расстрелял ворота Наваса из центра штрафной.

    На 44-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Ло Чельсо прихватил на краю штрафной Крооса. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Криштиану Роналду.

    На 83-й минуте провалилась оборона ПСЖ при быстрой атаке мадридцев. Модрич сыграл налево на Марко Асенсио, который опасно прострелил во вратарскую, заставив Ареола отбить мяч в колено Криштиану Роналду, от которого снаряд отлетел в пустой створ.

    А три минуты спустя мадридцы прорвались по левому флангу, Асенсио прострелил на ближнюю штангу, где оказался Марсело, у которого получился отличный удар с лёта под перекладину.

    Ответная встреча состоится в Париже 6 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 3:1 (1:1)
    Голы: Рабьо, 33 (0:1). Роналду, 45 — с пенальти (1:1). Роналду, 83 (2:1). Марселу, 86 (3:1).«Реал»: Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Кроос, Каземиру (Васкес, 79), Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Криштиану Роналду.«ПСЖ»: Ареола, Дани Алвес, Кимпембе, Маркиньюс, Берчиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.Предупреждения: Неймар, 15. Ло Сельсо, 25. Иско, 33. Рабьо, 64. Начо, 78. Менье, 90.
    Все порешают личности«Реал Мадрид» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 Лиги чемпионов 14 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Реал» — ПСЖ: Дуэль истины для Зидана и Эмери
  • Чего ожидать от матча «Реал» — ПСЖ
    •
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Хетафе», «Реал» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 15/02
    • Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов
  • 11/02
    • Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Реал Сосьедад»
  • 11/02
    • «Реал» готовит больше ста миллионов евро на нового голкипера
  • 11/02
    • УЕФА не накажет ПСЖ за нарушение финансового «фэйр-плей»
  • 10/02
    • Неймар принес ПСЖ выездную победу над «Тулузой»
  • 09/02
    • Азар прокомментировал возможный трансфер в «Реал»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда
    Подробный разбор
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Устоит ли «Спартак» в матче с басками?
  • «Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • 3,00
    •
  • Россия может крупно обыграть Словению
  • Россия – Словения. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 16 февраля
  • 1,83
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Карнавальники» постараются упереться
  • «Герта» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 16 февраля
    • 2,25Завтра в 22:30
  • 01:52
    • Клопп: Все пять мячей получились на загляденье
  • 01:48
    • Зидан: В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое
  • 01:37
    • Эмери: Второй гол «Реала» выбил нас из колеи
  • 01:30
    • Вератти: Мы заслужили победу, но вместо этого проиграли
  • 01:23
    • Рабьо: У нас были шансы, но подвела реализация
  • 01:12
    • Митроглу выбыл на 3 недели
  • 00:52
    • Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов
  • 00:38
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», Мане оформил хет-трик
  • 23:56
    • Семин: В комбинационном плане «Ницца» выглядит эффектно
  • 23:41
    • Мевля: Мы готовились к матчу с «Селтиком» целый месяц
  • 23:23
    • Манчини: Если сможем победить на «Селтик-Парке», то это будет отлично
  • 22:05
    • «Порту» и «Ливерпуль» огласили составы
  • 22:01
    • Мбаппе, Кавани и Неймар — в атаке ПСЖ на матч с «Реалом»
  • 21:33
    • «Порту» — «Ливерпуль»: матч начнется в 22:45
  • 21:21
    • «Реал» — «ПСЖ»: матч начнется в 22:45
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    • Вчера в 19:56
  • 16:22
    • Вернблум избежал наказания по итогам матча 16-го тура против «Локомотива
  • 16:04
    • Набиуллин и Оздоев — на пути в «Зенит»
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    • Вчера в 15:40
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус