«Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет на 33-й минуте открыли парижане. Мбаппе с правого фланга сделал прострел в сторону Кавани, который пропустил мяч на Неймара, а бразильца в подкате опередил Начо, выбив мяч на свободного в штрафной Адриена Рабио. Опорный полузащитник «ПСЖ» расстрелял ворота Наваса из центра штрафной.

На 44-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Ло Чельсо прихватил на краю штрафной Крооса. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Криштиану Роналду.

На 83-й минуте провалилась оборона ПСЖ при быстрой атаке мадридцев. Модрич сыграл налево на Марко Асенсио, который опасно прострелил во вратарскую, заставив Ареола отбить мяч в колено Криштиану Роналду, от которого снаряд отлетел в пустой створ.

А три минуты спустя мадридцы прорвались по левому флангу, Асенсио прострелил на ближнюю штангу, где оказался Марсело, у которого получился отличный удар с лёта под перекладину.

Ответная встреча состоится в Париже 6 марта.