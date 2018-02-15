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    Эмери: Второй гол «Реала» выбил нас из колеи

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    Унай Эмери
    На фото:Унай Эмери
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унай Эмери считает, что его команда не заслуживала поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

    «Мы провели хороший матч, очень хороший матч. Мы заслуживали лучшего. Я с оптимизмом жду ответный матч. У нас были моменты. Да, счет 1:3, но он не отражает события на поле.

    С таким результатом тяжело смириться. Игроки хорошо проявили себя.

    Возможно, нам не хватало последнего паса, но в любом случае я считаю, что мы заслужили лучший результат, если посмотреть на качество игры. Исход матча решили мелочи.

    Я уверен в этой команде. Мы все делали хорошо. У нас был шанс увезти лучший результат. "Реал" не контролировал игру. Они знали, что могут провести контратаку и забить — и они сделали это.

    Соперник забил второй гол, когда мы показывали свою лучшую игру, и это выбило нас из колеи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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