Потускневшая звезда

Слабое звено

Когда в межсезонье 2013 года «Реал» стремился купить Гарета Бейла у «Тоттенхэма», он видел в нем потенциального лидера команды если не в ближайшем будущем, то в среднесрочной перспективе — точно. Именно поэтому королевский клуб решился заплатить за валлийского атакующего хавбека на тот момент рекордную сумму в 100 миллионов евро.

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В Мадриде понимали, что на фоне неудачи в борьбе за Неймара, выбравшего тем же летом «Барселону», команде необходим еще один звездный элемент, чтобы тот качественно усилил коллектив, который тогда уже 11-й год безуспешно штурмовал европейскую вершину в попытках завоевать свой 10-й Кубок чемпионов, а также заставил две другие звезды в атаке — Криштиану Роналду и Карима Бензема — не считать себя неприкасаемыми.

Именно так и возникла знаменитый BBC — треугольник в нападении «Сливочных», названный так по первым буквам имен его вершин — Бейл, Бензема и Криштиану. По итогам первого сезона Гарета в Мадриде казалось, что «Реал» попал в точку: новичок сыграл ключевую роль в долгожданной победе клуба в Лиге чемпионов, а также — в Кубке Испании, и это на фоне бледно проведшего сезон Неймара.

Тем не менее, последующие сезоны дали понять, что в этой атакующей цепочке валлиец — слабое звено. Слишком уж часто он получал травмы (журналисты насчитали минимум 25 за 4,5 года) и уж точно не редко подолгу оставался в лазарете, что никак не вяжется с теми ожиданиями, которые были с ним связаны.

Затмившие Бейла

Решение руководства «Сливочных» закономерно еще и потому, что в отсутствие валлийского хавбека отлично себя проявили Иско и Марко Асенсио. Первый был куплен у «Малаги» в то же межсезонье, что и его британский конкурент, и хотя провел меньше матчей, нежели экс-футболист «Тоттенхэма», он стал более важной фигурой на поле команды как раз в силу лучшего здоровья, физической готовности и стабильно эффективных действий.

По мнению многих наблюдателей, именно Иско стал главным творцом успеха «Реала» в прошлом сезоне, когда клуб выиграл свою третью Лигу чемпионов за четыре сезона, а также впервые за пять лет выиграл чемпионский титул в Испании.

Что касается второго, то и он внес существенный вклад в последние успехи мадридцев. По информации Marca, как раз из-за стремительного прогресса своего воспитанника правление «Сливочных» и решило расстаться с травматичным и не оправдавших ожиданий Бейлом, дабы тот не мешал развитию и становлению молодого исполнителя, играющего на той же позиции.

Гарет Бейл Фото: Getty Images

Все это логично вписывается в наметившийся еще прошлым летом курс Мадрида на постепенное омоложение состава, необходимость проведения которого стала еще более очевидной в текущем сезоне, когда старая гвардия демонстрирует явные признаки пресыщения успехами.

Руководство «Реала» могло решиться на продажу валлийца еще и потому, как тот реагировал на потерю своего статуса одного из ведущих исполнителей коллектива. В то время, как Иско боролся за место в старте, несмотря на слухи о своем трансфере, которые едва ли не каждый год сопровождают его карьеру на «Сантьяго Бернабеу», и добился-таки своего по крайней мере в прошлом сезоне, тогда как Асенсио как будто не замечает авторитетов среди своих конкурентов и уже чуть ли не ворвался в основу, Бейл как будто сник еще сильнее. Ведь даже в ставшие редкими для него матчи в старте он в основном не похож сам на себя четырехлетней давности.

Неясные перспективы

Наконец, еще один фактор, который влияет на «Реал» в его готовности расстаться с полузащитником (если таковая действительно правда, а не один из многочисленных слухов по поводу королевского клуба за последние месяцы) — это реальная возможность выручить неплохие деньги за игрока, ведь чем больше времени пройдет, тем сильнее тот будет увядать в своем непонятном статусе на «Бернабеу», и тем меньше средств принесет его трансфер потом.

Криштиану Роналду и Гарет Бейл Фото: Getty Images

Естественно, «Сливочным» вряд ли удастся выручить за него те 100 миллионов евро, которые он потратил 4,5 года назад, но сумма в 50 млн евро видится уж точно реалистичной.

Рассуждая о возможных вариантах продолжения карьеры для Гарета пресса в первую очередь пишет о «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». «Красные Дьяволы» уже много лет хотят видеть валлийца в своем составе — еще с тех самых времен, когда в их составе выступал соотечественник Бейла Райан Гиггз, и как раз в качестве замены ему английский гранд рассматривал данный трансфер.

Этот интерес «МЮ» сохранялся до прошлого лета, когда СМИ писали о стремлении манкунианцев осуществить сделку, и, согласно медиа, только решение наставника «Реала» Зинедина Зидана дать хавбеку еще один шанс позволило игроку остаться.

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Остается неизвестным, готов ли «Юнайтед» снова сделать предложение испанской стороне, ведь совсем недавно его менеджер Жозе Моуринью заявил, что летом команда не будет подписывать атакующих исполнителей, сделав, вероятно, упор на обороне. Тем более что представитель АПЛ также видит ситуацию со здоровьем и формой Бейла, поэтому может не выделить на его покупку тех средств, которые устроят мадридцев.

Вариант с переходом в «Тоттенхэм» также вызывает сомнения, ведь кроме красивого решения вернуть Бейла в свой состав, непонятно, на какую сумму готовы потратиться «Шпоры», чтобы купить игрока с большой историей больничных, а также неясной верой в себя, и все это на фоне более сдержанной трансферной политики клуба из-за строительства нового стадиона.

Единственным разумным аргументом есть только то, что качество и опыт такого футболиста, как Гарет, должны помочь лондонцам в их стремлении быть среди лучших в Англии и Европе, но и тут есть риск разрушения той идеальной атмосферы, которая сложилась в команде Маурисио Почеттино.

Посему не исключено, что валлийский хавбек окажется в клубе, о котором сейчас ничего не известно. К примеру, ПСЖ, особенно если недовольство Неймаром своего положение в Париже действительно правда, и «Реал» на самом деле постарается его заполучить в следующее межсезонье, использовав Бейла как разменную монету. В таком случае еще один большой поворот в карьере Гарета по иронии судьбы снова будет связан с его бразильским коллегой.