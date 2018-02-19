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    Трансферный дайджест. 13-19 февраля

    Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней

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    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Андрес Иньеста

    «Барселона», полузащитник, 33 года

    Китайцы вновь сходят с ума. По информации Sport.es, теперь невероятное предложение поступило капитану «Барселоны» Андресу Иньесте. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить легенде испанского футбола 35 миллионов евро в год.

    Сможет ли Иньеста устоять? С одной стороны ветеран «Барсы» уже давно выиграл все на клубном уровне и спокойно может последовать примеру Хави — уехать на заработки. С другой стороны, в отличие от того же Хави, «Барселона» все еще хочет удержать Иньесту и в прошлом году заключила с ним новый, да еще и «пожизненный контракт», в котором у игрока, правда, есть опция перехода в другой клуб. Полузащитник даже в 33 года остается важным игроком «Барселоны».

    По данным издания, Иньеста готов рассмотреть предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но еще не принял окончательного решения. Первые переговоры прошли еще в декабре, и тогда Андрес дал понять, что этот сезон точно доиграет в составе каталонского клуба.

    Сложность вопроса для Иньесты заключается в том, что он еще вполне может «попылить» за «Барселону» и в следующем сезоне, однако более выгодное предложение от китайцев в 2019-м уже вряд ли получит.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Эден Азар

    «Челси», полузащитник, 27 лет

    Эден Азар
    Фото: Getty Images
    «Реал» не оставляет попыток переманить к себе Эдена Азара. По информации Express, «сливочные» придумали новый план: 100 миллионов евро плюс жирный бонус в виде Гарета Бэйла, который приуныл в Мадриде.

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    Летом Азара попытается подписать и «Манчестер Сити». Прошлым летом, по слухам, «горожане» предлагали за бельгийца 170 миллионов евро, но получили отказ. Как сообщает Daily Star, если от «Сити» поступит новое предложение, «Челси» сделает свой ход и потребует, чтобы на «Стэмфорд Бридж» проследовала посылка с Серхио Агуэро. В противном случае лондонцы не готовы усиливать прямого конкурента.

    Сам Азар в интервью TF1 заявил, что пока счастлив в Лондоне: «Я сменю клуб, когда этого захочу, а сейчас мне все нравится в "Челси". Болельщики меня любят, семью устраивает жизнь в Лондоне. В дальнейшем посмотрим, как сложатся обстоятельства».

    Наш прогноз: «Челси».

    Неймар

    ПСЖ, нападающий, 26 лет

    Неймар
    Фото: Getty Images
    Неймар перейдет в «Реал». Но это не точно. И уж точно не в этом году.

    Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заверил, что в следующем сезоне Неймар еще будет любоваться Парижем, сообщает beIN Sports. «Конечно, Неймар продолжит играть за ПСЖ в следующем сезоне, это 100%», – сказал он.

    Да и сам Неймар на прошлой неделе опроверг возможный уход: «Что касается слухов о моем переезде в Мадрид, то ответ будет простым: у меня руках действующий контракт с ПСЖ. Счастлив в Париже, полностью сконцентрирован на задачах нашей команды».

    По информации Mundo Deportivo, Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году и как раз заменит там в роли главной звезды Криштиано Роналду.

    Наш прогноз: ПСЖ.

    Мауро Икарди

    «Интер», нападающий, 25 лет

    Мауро Икарди
    Фото: Getty Images
    В борьбу за аргентинского нападающего «Интера» включилась «Бавария». Как сообщает FCInterNews.it, мюнхенцы готовы побороться за Икарди наряду с другими топ-клубами Европы. Заманить Икарди в Мюнхен руководство «Баварии» хочет зарплатой в размере 7,5 миллиона евро. Правда, сам игрок жаждет получать больше — 10 миллионов «чистыми».

    По данным издания, в контракте Икарди с «Интером» прописана фиксированная сумма отступных — 110 миллионов евро. Правда, эта опция может быть активирована только в период с мая по июнь 2018 года. В том числе и поэтому «Интер» ведет переговоры с Икарди о новом контракте, в котором появится более солидная сумма отступных.

    Интересно, что, по данным Corriere dello Sport, Икарди пытался заполучить известный агент Мино Райола, якобы предлагая форварду трансфер в «МЮ». Аргентинец отказался.

    Кроме «Баварии», на Икарди летом будут претендовать «Реал», «Челси» и ПСЖ.

    Наш прогноз: «Реал».

    Миши Батшуайи

    «Боруссия» Д, нападающий, 24 года

    Миши Батшуайи
    Фото: Getty Images
    «Боруссия» хочет сохранить бельгийского форварда, который сходу начал зажигать в Дортмунде и заставил болельщиков быстро стереть из памяти того, предыдущего центрального нападающего.

    По данным Daily Mail, «Челси» готов летом навсегда попрощаться с Миши Батшуайи, но только при одном условии. Действующий чемпион Англии хочет получить за свой товар не только деньги. «Синих» интересует 19-летний чертовски талантливый Кристиан Пулишич, который может стать разменной монетой в трансфере Батшуайи.

    Стоит добавить, что у «Боруссии» нет автоматического права выкупа контракта Батшуайи.

    Наш прогноз: Батшуайи — в «Боруссию», Пулишич — в «Челси».

    Тони Кроос

    «Реал», полузащитник, 28 лет

    Тони Кроос
    Фото: Getty Images
    Тони Кроос — главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на следующее лето. Как сообщает The Independent, Жозе Моуриньо видит Крооса в полузащите «МЮ» рядом с Полем Погба и Неманьей Матичем. Португалец надеется, что Кроос сможет наладить связь между игроками в центре поля.

    Сам Моуриньо подтвердил, что летом «МЮ» будет искать игрока в центр поля: «Нам нужно будет подписать полузащитника, потому что мы останемся без Майкла Каррика».

    Кроос вроде как не против перебраться в Манчестер, но при одном условии. По данным Daily Star — этим условием является итоговое отсутствие трофеев у «Реала» в текущем сезоне. А мадридский гранд может продать Крооса, контракт которого рассчитан до 2022 года, чтобы получить деньги на трансфер одной из топ-звезд в атаку.

    Отметим, что в 2014 году Кроос уже мог оказаться в «МЮ», но предпочел покинуть «Баварию» ради «Реала»

    Наш прогноз: «Реал».

    Адем Ляйич

    «Торино», полузащитник, 26 лет

    Адем Ляйич
    Фото: Getty Images
    «Спартак» все еще может подписать сербского полузащитника. «Торино» пока не удалось избавиться от игрока, а потому итальянский клуб может пойти на уступки. Как сообщает Gazzetta Di Parma, «Торино» может снизить цену почти вдвое и отпустить Адема Ляйича за 7-8 миллионов евро.

    Также у серба есть предложения из Китая и США, где еще открыто трансферное окно.

    Наш прогноз: Китай.

    Маркос Рохо

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 27 лет

    Маркос Рохо
    Фото: Getty Images
    Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо попал в сферу интересов ПСЖ. Как передает The Sun, парижский клуб готов раскошелиться на 34 миллиона евро. При этом отмечается, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо не хочет отпускать Рохо и предлагает игроку новый контракт.

    Действующее соглашение аргентинца с «Ман Юнайтед» рассчитано« до 2019 года, а переговоры о новом контракте зашли в тупик. К тому же ПСЖ уже доказал, что если действительно хочет получить игрока, то получит его. Поэтому трансфер Рохо не выглядит чем-то невероятным.

    Наш прогноз: ПСЖ.

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