Трансферный дайджест. 13-19 февраля

Андрес Иньеста

«Барселона», полузащитник, 33 года

Китайцы вновь сходят с ума. По информации Sport.es, теперь невероятное предложение поступило капитану «Барселоны» Андресу Иньесте. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить легенде испанского футбола 35 миллионов евро в год.

Сможет ли Иньеста устоять? С одной стороны ветеран «Барсы» уже давно выиграл все на клубном уровне и спокойно может последовать примеру Хави — уехать на заработки. С другой стороны, в отличие от того же Хави, «Барселона» все еще хочет удержать Иньесту и в прошлом году заключила с ним новый, да еще и «пожизненный контракт», в котором у игрока, правда, есть опция перехода в другой клуб. Полузащитник даже в 33 года остается важным игроком «Барселоны».

По данным издания, Иньеста готов рассмотреть предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но еще не принял окончательного решения. Первые переговоры прошли еще в декабре, и тогда Андрес дал понять, что этот сезон точно доиграет в составе каталонского клуба.

Сложность вопроса для Иньесты заключается в том, что он еще вполне может «попылить» за «Барселону» и в следующем сезоне, однако более выгодное предложение от китайцев в 2019-м уже вряд ли получит.

Наш прогноз: «Барселона».

Эден Азар

«Челси», полузащитник, 27 лет

Эден Азар Фото: Getty Images

«Реал» не оставляет попыток переманить к себе. По информации Express, «сливочные» придумали новый план: 100 миллионов евро плюс жирный бонус в виде, который приуныл в Мадриде.

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Летом Азара попытается подписать и «Манчестер Сити». Прошлым летом, по слухам, «горожане» предлагали за бельгийца 170 миллионов евро, но получили отказ. Как сообщает Daily Star, если от «Сити» поступит новое предложение, «Челси» сделает свой ход и потребует, чтобы на «Стэмфорд Бридж» проследовала посылка с Серхио Агуэро. В противном случае лондонцы не готовы усиливать прямого конкурента.

Сам Азар в интервью TF1 заявил, что пока счастлив в Лондоне: «Я сменю клуб, когда этого захочу, а сейчас мне все нравится в "Челси". Болельщики меня любят, семью устраивает жизнь в Лондоне. В дальнейшем посмотрим, как сложатся обстоятельства».

Наш прогноз: «Челси».

Неймар

ПСЖ, нападающий, 26 лет

Неймар Фото: Getty Images

перейдет в «Реал». Но это не точно. И уж точно не в этом году.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заверил, что в следующем сезоне Неймар еще будет любоваться Парижем, сообщает beIN Sports. «Конечно, Неймар продолжит играть за ПСЖ в следующем сезоне, это 100%», – сказал он.

Да и сам Неймар на прошлой неделе опроверг возможный уход: «Что касается слухов о моем переезде в Мадрид, то ответ будет простым: у меня руках действующий контракт с ПСЖ. Счастлив в Париже, полностью сконцентрирован на задачах нашей команды».

По информации Mundo Deportivo, Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году и как раз заменит там в роли главной звезды Криштиано Роналду.

Наш прогноз: ПСЖ.

Мауро Икарди

«Интер», нападающий, 25 лет

Мауро Икарди Фото: Getty Images

В борьбу за аргентинского нападающего «Интера» включилась «Бавария». Как сообщает FCInterNews.it, мюнхенцы готовы побороться за Икарди наряду с другими топ-клубами Европы. Заманить Икарди в Мюнхен руководство «Баварии» хочет зарплатой в размере 7,5 миллиона евро. Правда, сам игрок жаждет получать больше — 10 миллионов «чистыми».

По данным издания, в контракте Икарди с «Интером» прописана фиксированная сумма отступных — 110 миллионов евро. Правда, эта опция может быть активирована только в период с мая по июнь 2018 года. В том числе и поэтому «Интер» ведет переговоры с Икарди о новом контракте, в котором появится более солидная сумма отступных.

Интересно, что, по данным Corriere dello Sport, Икарди пытался заполучить известный агент Мино Райола, якобы предлагая форварду трансфер в «МЮ». Аргентинец отказался.

Кроме «Баварии», на Икарди летом будут претендовать «Реал», «Челси» и ПСЖ.

Наш прогноз: «Реал».

Миши Батшуайи

«Боруссия» Д, нападающий, 24 года

Миши Батшуайи Фото: Getty Images

«Боруссия» хочет сохранить бельгийского форварда, который сходу начал зажигать в Дортмунде и заставил болельщиков быстро стереть из памяти того, предыдущего центрального нападающего.

По данным Daily Mail, «Челси» готов летом навсегда попрощаться с Миши Батшуайи, но только при одном условии. Действующий чемпион Англии хочет получить за свой товар не только деньги. «Синих» интересует 19-летний чертовски талантливый Кристиан Пулишич, который может стать разменной монетой в трансфере Батшуайи.

Стоит добавить, что у «Боруссии» нет автоматического права выкупа контракта Батшуайи.

Наш прогноз: Батшуайи — в «Боруссию», Пулишич — в «Челси».

Тони Кроос

«Реал», полузащитник, 28 лет

Тони Кроос Фото: Getty Images

— главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на следующее лето. Как сообщает The Independent,видит Крооса в полузащите «МЮ» рядом с. Португалец надеется, что Кроос сможет наладить связь между игроками в центре поля.

Сам Моуриньо подтвердил, что летом «МЮ» будет искать игрока в центр поля: «Нам нужно будет подписать полузащитника, потому что мы останемся без Майкла Каррика».

Кроос вроде как не против перебраться в Манчестер, но при одном условии. По данным Daily Star — этим условием является итоговое отсутствие трофеев у «Реала» в текущем сезоне. А мадридский гранд может продать Крооса, контракт которого рассчитан до 2022 года, чтобы получить деньги на трансфер одной из топ-звезд в атаку.

Отметим, что в 2014 году Кроос уже мог оказаться в «МЮ», но предпочел покинуть «Баварию» ради «Реала»

Наш прогноз: «Реал».

Адем Ляйич

«Торино», полузащитник, 26 лет

Адем Ляйич Фото: Getty Images

«Спартак» все еще может подписать сербского полузащитника. «Торино» пока не удалось избавиться от игрока, а потому итальянский клуб может пойти на уступки. Как сообщает Gazzetta Di Parma, «Торино» может снизить цену почти вдвое и отпуститьза 7-8 миллионов евро.

Также у серба есть предложения из Китая и США, где еще открыто трансферное окно.

Наш прогноз: Китай.

Маркос Рохо

«Манчестер Юнайтед», защитник, 27 лет

Маркос Рохо Фото: Getty Images

Экс-защитник «Спартака»попал в сферу интересов ПСЖ. Как передает The Sun, парижский клуб готов раскошелиться на 34 миллиона евро. При этом отмечается, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо не хочет отпускать Рохо и предлагает игроку новый контракт.

Действующее соглашение аргентинца с «Ман Юнайтед» рассчитано« до 2019 года, а переговоры о новом контракте зашли в тупик. К тому же ПСЖ уже доказал, что если действительно хочет получить игрока, то получит его. Поэтому трансфер Рохо не выглядит чем-то невероятным.

Наш прогноз: ПСЖ.