Трансферный дайджест. 6-12 февраля

Давид Де Хеа

«Манчестер Юнайтед», вратарь, 27 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи о возможном переезде голкипера Давида Де Хеа в «Реал». По словам «Особенного», в этом трансфере нет никакого смысла.

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«Как вы думаете, готов ли клуб, который стремится приобрести лучших игроков, продавать своих лидеров? В этом нет никакого смысла. Чтобы выйти на новый уровень, нужно покупать сильных игроков, как мы сделали с Санчесом, Матичем, Погба и другими. И не позволять своим лучшим игрокам уходить», – сказал Моуринью.

Издание The Mirror ранее сообщило, что Де Хеа потребовал от «МЮ» увеличение оклада до 375 тысяч фунтов в неделю. Правда это или нет — вопрос. С уверенностью можно утверждать лишь то, что испанец уже был замечен в желании свинтить из Манчестера и никогда не давал клятвенных обещаний до старости биться за дьявольскую эмблему.

Однако в то, что «Реал» заплатит за Де Хеа больше 100 миллионов фунтов (в прессе «гуляет» сумма в 120 миллионов), не верится ни под каким соусом.

Испанские СМИ тем временем утверждают, что Де Хеа был близок к «Бернабеу» уже два раза, но... В первом случае переход сорвался из-за проблем с факсом, пишет Cadena Ser, а во втором – из-за желания главного тренера «королевского клуба» Зинедина Зидана сохранить Кейлора Наваса. Верить или нет — решать вам.

Наш прогноз: «МЮ».

Роберто Фирмино

«Ливерпуль», полузащитник, 26 лет

Один из лидеров «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что хотел бы выступать в мерсисайдском клубе «еще много-много лет».

«Это один из величайших клубов Европы. Я очень рад быть частью истории такого великого клуба. Я не вижу себя в другом клубе в ближайшие годы. Думаю, что сейчас я проживаю один из лучших отрезков своей карьеры, я многому обязан тому, что клуб поверил в меня с самого начала.

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Приход Юргена Клоппа был очень важен для моего роста. С того момента, как он приехал, он поменял мою позицию, поставил меня в нападение, и это стало поворотным моментом. Клопп – потрясающий человек. Я считаю его невероятно профессиональным тренером, перфекционистом с психологией победителя. Он уже проделал невероятную работу в Англии. Я уверен, что Клопп оставит след в истории мирового футбола», — сказал Фирмино в интервью бразильскому UOL Esporte.

The Telegraph в январе сообщал, что боссы «Ливерпуля» готовы предложить 26-летнему бразильцу контракт до конца карьеры. Срок действующего соглашения экс-игрока «Хоффенхайма» с «красными» рассчитан до 2020 года.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Фред

«Шахтер», полузащитник, 24 года

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Шахтером» о переходе полузащитника Фреда, утверждает Goal.com.

Английский клуб заплатит за трансфер футболиста 44,5 миллиона фунтов. Фред перейдет в «Манчестер Сити» летом.

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Хосеп Гвардиола работал над переходом бразильца в течение зимнего трансферного окна, однако украинский клуб отказался отпускать одного из лидеров перед важными матчами плей-офф Лиги чемпионов с «Ромой».

Переход полузащитника станет возможен благодаря его новому агенту Жилберто Силве. При этом экс-игрок «Арсенала» на прошлой неделе отрицал наличие договоренности о трансфере между его клиентом и «Манчестер Сити». «У Фреда нет никаких соглашений с другими клубами, несмотря на все слухи и сообщения в английской прессе в зимнее трансферное окно. Вполне нормально, что его имя на слуху, ведь он играет хорошо. А "Шахтер" удачно выступает в Лиге чемпионов, заставляя обращать внимание на своих футболистов», – сказал Силва в комментарии Globo.

«В течение последней недели практически ежедневно какой-то из британских таблоидов согласовывает вместе с "Ман Сити" летний трансфер Фреда. От 35 миллионов евро дошли уже к 56. Но, думается мне, что это еще не предел – клаусула, прописанная в контракте, несколько выше», – написал на своей странице в Twitter комментатор телеканалов «Футбол 1/2» Виктор Вацко.

Если Фред все же перейдет в стан «горожан», то в новом клубе станет долгосрочной заменой 33-летнему Фернандиньо, который, несмотря на возраст, проводит сильный сезон.

Наш прогноз: «Шахтер».

Самир Насри

Без клуба, полузащитник, 26 лет

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может перейти в «Зенит», утверждает «Спорт-Экспресс».

30-летний французский хавбек, в январе разорвавший контракт с «Антальяспором», занят поисками нового клуба.

Агенты Насри сами вышли на представителей петербургской команды и предложили им кандидатуру своего клиента. «Зенит» пока не дал окончательного ответа, так как в клубе согласовывают этот вариант с главным тренером Роберто Манчини, работавшим с Насри в Англии.

Напомним, в январе испанская AS сообщала, что Насри рискует получить длительную дисквалификацию за нарушение антидопингового законодательства.

Французу, в сезоне-2016/17 выступавшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Испанская антидопинговая лаборатория рекомендовала УЕФА отстранить Насри от футбола на 4 года. Футболист подал апелляцию в УЕФА, однако ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое бы позволило избежать наказания.

Судя по всему, заминка в переговорах «Зенита» с агентами связана именно с этой историей.

Наш прогноз: возвращение во Францию.

Эльмир Набиуллин

«Рубин», защитник, 22 года

Еще один животрепещущий вопрос — где окажется защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин? «Зенит» или «Спартак»?

В субботу стало известно, что «Спартак» пытается провернуть сделку по поводу трансфера 22-летнего защитника и даже готов раскошелиться на 5 миллионов евро. До этого «красно-белые» предлагали только аренду, что не устраивало «Рубин».

В воскресенье в борьбу за Набиуллина включился и «Зенит».

Что выберет Набиуллин? Летом он, по его же словам, отказался от предложения чемпиона России. Согласится ли на переезд в Москву теперь? И так ли он необходим команде Массимо Карреры?

12 февраля Набиуллин отправился с «Рубином» на сбор в Испанию. И хотя до закрытия зимней трансферной форточки еще чуть больше двух недель, в трансфер защитника верится с трудом. Хотя «Рубин» по понятным всем причинам готов пойти на сделку хоть сегодня.

Наш прогноз: «Рубин».

Ивелин Попов

«Спартак», полузащитник, 24 года

Очень может быть, что частью сделки по Набиуллину станет болгарин Ивелин Попов.

Потерявший место в составе «Спартака» и практически не игравший даже в контрольных матчах полузащитник отправится в бесплатную аренду «Рубину» без права последующего выкупа, причем две трети заработной платы футболисту будут платить «красно-белые», утверждает «Спорт-Экспресс».

Ожидалось, что Попов отправится с «Рубином» на сбор в Испанию, однако в списке игроков казанского клуба его не оказалось.

«Зимой 2016-го у меня было предложение от "Трабзонспора". Очень хорошие условия предлагали, лучше, чем в "Спартаке". Я отказался. Потому что хотел стать чемпионом России. Тогда же звали в Китай. Тоже сказал нет. А летом, когда взяли золото, снова звали в Трабзон. Отказался еще раз, потому что хотел выиграть Суперкубок, выступить в Лиге чемпионов», — рассказал Попов в одном из последних интервью.

Учитывая, что все названные цели достигнуты, трансфер Ханни и малое количество игровой практики у Ивелина, очевидно: в команде болгарин попросту лишний.

P.S. А вот и официальная информация.

Наш прогноз: «Рубин».

Кристиан Нобоа

«Уотфорд», нападающий, 29 лет

Еще одним зимним новичком «Рубина» может стать Кристиан Нобоа, который не очень-то нужен Роберто Манчини в «Зените».

32-летний эквадорец собирался перебраться на родину в «Эмелек» (ходили слухи об аренде за 550 тысячах долларов, а сам Нобоа говорил, что «оказывает на питерцев давление»), но сейчас изменил решение и согласился на трансфер в казанский клуб.

Судя по всему, это будет аренда, а не полноценный переход.

У Курбана Бердыева Нобоа несколько лет выступал в столице Татарстана, еще два года работал с ним в «Ростове». Словом, с требованиями знаком. Не чужие все-таки люди.

Наш прогноз: «Рубин».

Магомед Оздоев

«Рубин», полузащитник, 25 лет

В обратном направлении (в Петербург) может отправиться полузащитник Магомед Оздоев, сообщает российские медиа.

При этом сделки по Оздоеву и Нобоа никак не связаны, утверждает «Спорт-Экспресс». По данным источника, клубы согласовали трансфер 25-летнего игрока, а сам футболист – личный контракт с питерцами. Покупка обойдется Роберто Манчини в 3,3 миллиона евро — не так уж много, учитывая паспорт футболиста.

«А сам "Рубин" тем временем близок к тому, чтобы согласовать трансфер Оздоева в "Зенит". Переговоры в самом разгаре», — написал в своем Twitter комментатор Нобель Арустамян.

Пока неизвестно, когда Оздоев присоединиться к «Зениту». Команда Манчини сейчас работает в Турции, где будет тренироваться до 14 февраля. В этот день клуб из Северной столицы вылетит в Шотландию, где 15 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

Наш прогноз: «Зенит».

Понтус Вернблум

ЦСКА, полузащитник, 31 год

На прошлой неделе шведские СМИ сообщили, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум готов перейти в «Гетеборг».

31-летний швед в интервью GP намекнул, что этот сезон может стать для него последним в Москве, но исключил вариант с возвращением на родину. «Не думаю, что дальше будет "Гетеборг". Мне кажется, я еще не закончил свою карьеру за границей», – заявил футболист.

30 июня у Понтуса истекает срок действия контракта с «армейцами», и пока все идет к тому, что летом Вернблум покинет ЦСКА на правах свободного агента. В том же интервью GP Понтус раскритиковал Виктора Гончаренко за то, что тот регулярно «затыкает им дыры», а также отметил, что в Испании работает, как свинья (в шведском языке есть устойчивое выражение «потеть как свинья», что означает – усердно работать).

«За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов. Ситуацию мы не комментируем!» — сказал представитель Вернблума Патрик Морк.

Наш прогноз: ЦСКА.