Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 6-12 февраля

    Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней

    Трансферы РФПЛ Футбол России Зенит Рубин Спартак ЦСКА Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Шахтер Донецк Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Давид Де Хеа
    Давид Де Хеа
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Давид Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед», вратарь, 27 лет

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи о возможном переезде голкипера Давида Де Хеа в «Реал». По словам «Особенного», в этом трансфере нет никакого смысла.

    Трансферный дайджест. 23-29 января За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней

    «Как вы думаете, готов ли клуб, который стремится приобрести лучших игроков, продавать своих лидеров? В этом нет никакого смысла. Чтобы выйти на новый уровень, нужно покупать сильных игроков, как мы сделали с Санчесом, Матичем, Погба и другими. И не позволять своим лучшим игрокам уходить», – сказал Моуринью.

    Издание The Mirror ранее сообщило, что Де Хеа потребовал от «МЮ» увеличение оклада до 375 тысяч фунтов в неделю. Правда это или нет — вопрос. С уверенностью можно утверждать лишь то, что испанец уже был замечен в желании свинтить из Манчестера и никогда не давал клятвенных обещаний до старости биться за дьявольскую эмблему.

    Однако в то, что «Реал» заплатит за Де Хеа больше 100 миллионов фунтов (в прессе «гуляет» сумма в 120 миллионов), не верится ни под каким соусом.

    Испанские СМИ тем временем утверждают, что Де Хеа был близок к «Бернабеу» уже два раза, но... В первом случае переход сорвался из-за проблем с факсом, пишет Cadena Ser, а во втором – из-за желания главного тренера «королевского клуба» Зинедина Зидана сохранить Кейлора Наваса. Верить или нет — решать вам.

    Наш прогноз: «МЮ».

    Роберто Фирмино

    «Ливерпуль», полузащитник, 26 лет

    Роберто Фирмино
    Фото: Getty Images

    Один из лидеров «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что хотел бы выступать в мерсисайдском клубе «еще много-много лет».

    «Это один из величайших клубов Европы. Я очень рад быть частью истории такого великого клуба. Я не вижу себя в другом клубе в ближайшие годы. Думаю, что сейчас я проживаю один из лучших отрезков своей карьеры, я многому обязан тому, что клуб поверил в меня с самого начала.

    Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней

    Приход Юргена Клоппа был очень важен для моего роста. С того момента, как он приехал, он поменял мою позицию, поставил меня в нападение, и это стало поворотным моментом. Клопп – потрясающий человек. Я считаю его невероятно профессиональным тренером, перфекционистом с психологией победителя. Он уже проделал невероятную работу в Англии. Я уверен, что Клопп оставит след в истории мирового футбола», — сказал Фирмино в интервью бразильскому UOL Esporte.

    The Telegraph в январе сообщал, что боссы «Ливерпуля» готовы предложить 26-летнему бразильцу контракт до конца карьеры. Срок действующего соглашения экс-игрока «Хоффенхайма» с «красными» рассчитан до 2020 года.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Фред

    «Шахтер», полузащитник, 24 года

    Фред
    Фото: Getty Images

    «Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Шахтером» о переходе полузащитника Фреда, утверждает Goal.com.

    Английский клуб заплатит за трансфер футболиста 44,5 миллиона фунтов. Фред перейдет в «Манчестер Сити» летом.

    Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна Все о самых интересных сделках 31 января

    Хосеп Гвардиола работал над переходом бразильца в течение зимнего трансферного окна, однако украинский клуб отказался отпускать одного из лидеров перед важными матчами плей-офф Лиги чемпионов с «Ромой».

    Переход полузащитника станет возможен благодаря его новому агенту Жилберто Силве. При этом экс-игрок «Арсенала» на прошлой неделе отрицал наличие договоренности о трансфере между его клиентом и «Манчестер Сити». «У Фреда нет никаких соглашений с другими клубами, несмотря на все слухи и сообщения в английской прессе в зимнее трансферное окно. Вполне нормально, что его имя на слуху, ведь он играет хорошо. А "Шахтер" удачно выступает в Лиге чемпионов, заставляя обращать внимание на своих футболистов», – сказал Силва в комментарии Globo.

    «В течение последней недели практически ежедневно какой-то из британских таблоидов согласовывает вместе с "Ман Сити" летний трансфер Фреда. От 35 миллионов евро дошли уже к 56. Но, думается мне, что это еще не предел – клаусула, прописанная в контракте, несколько выше», – написал на своей странице в Twitter комментатор телеканалов «Футбол 1/2» Виктор Вацко.

    Если Фред все же перейдет в стан «горожан», то в новом клубе станет долгосрочной заменой 33-летнему Фернандиньо, который, несмотря на возраст, проводит сильный сезон.

    Наш прогноз: «Шахтер».

    Самир Насри

    Без клуба, полузащитник, 26 лет

    Самир Насри
    Фото: Getty Images

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может перейти в «Зенит», утверждает «Спорт-Экспресс».

    30-летний французский хавбек, в январе разорвавший контракт с «Антальяспором», занят поисками нового клуба.

    Агенты Насри сами вышли на представителей петербургской команды и предложили им кандидатуру своего клиента. «Зенит» пока не дал окончательного ответа, так как в клубе согласовывают этот вариант с главным тренером Роберто Манчини, работавшим с Насри в Англии.

    Напомним, в январе испанская AS сообщала, что Насри рискует получить длительную дисквалификацию за нарушение антидопингового законодательства.

    Французу, в сезоне-2016/17 выступавшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Испанская антидопинговая лаборатория рекомендовала УЕФА отстранить Насри от футбола на 4 года. Футболист подал апелляцию в УЕФА, однако ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое бы позволило избежать наказания.

    Судя по всему, заминка в переговорах «Зенита» с агентами связана именно с этой историей.

    Наш прогноз: возвращение во Францию.

    Эльмир Набиуллин

    «Рубин», защитник, 22 года

    Эльмир Набиуллин
    Фото: Getty Images

    Еще один животрепещущий вопрос — где окажется защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин? «Зенит» или «Спартак»?

    В субботу стало известно, что «Спартак» пытается провернуть сделку по поводу трансфера 22-летнего защитника и даже готов раскошелиться на 5 миллионов евро. До этого «красно-белые» предлагали только аренду, что не устраивало «Рубин».

    В воскресенье в борьбу за Набиуллина включился и «Зенит».

    Что выберет Набиуллин? Летом он, по его же словам, отказался от предложения чемпиона России. Согласится ли на переезд в Москву теперь? И так ли он необходим команде Массимо Карреры?

    12 февраля Набиуллин отправился с «Рубином» на сбор в Испанию. И хотя до закрытия зимней трансферной форточки еще чуть больше двух недель, в трансфер защитника верится с трудом. Хотя «Рубин» по понятным всем причинам готов пойти на сделку хоть сегодня.

    Наш прогноз: «Рубин».

    Ивелин Попов

    «Спартак», полузащитник, 24 года

    Ивелин Попов
    Фото: Getty Images

    Очень может быть, что частью сделки по Набиуллину станет болгарин Ивелин Попов.

    Потерявший место в составе «Спартака» и практически не игравший даже в контрольных матчах полузащитник отправится в бесплатную аренду «Рубину» без права последующего выкупа, причем две трети заработной платы футболисту будут платить «красно-белые», утверждает «Спорт-Экспресс».

    Ожидалось, что Попов отправится с «Рубином» на сбор в Испанию, однако в списке игроков казанского клуба его не оказалось.

    «Зимой 2016-го у меня было предложение от "Трабзонспора". Очень хорошие условия предлагали, лучше, чем в "Спартаке". Я отказался. Потому что хотел стать чемпионом России. Тогда же звали в Китай. Тоже сказал нет. А летом, когда взяли золото, снова звали в Трабзон. Отказался еще раз, потому что хотел выиграть Суперкубок, выступить в Лиге чемпионов», — рассказал Попов в одном из последних интервью.

    Учитывая, что все названные цели достигнуты, трансфер Ханни и малое количество игровой практики у Ивелина, очевидно: в команде болгарин попросту лишний.

    P.S. А вот и официальная информация.

    Наш прогноз: «Рубин».

    Кристиан Нобоа

    «Уотфорд», нападающий, 29 лет

    Кристиан Нобоа
    Фото: Getty Images

    Еще одним зимним новичком «Рубина» может стать Кристиан Нобоа, который не очень-то нужен Роберто Манчини в «Зените».

    32-летний эквадорец собирался перебраться на родину в «Эмелек» (ходили слухи об аренде за 550 тысячах долларов, а сам Нобоа говорил, что «оказывает на питерцев давление»), но сейчас изменил решение и согласился на трансфер в казанский клуб.

    Судя по всему, это будет аренда, а не полноценный переход.

    У Курбана Бердыева Нобоа несколько лет выступал в столице Татарстана, еще два года работал с ним в «Ростове». Словом, с требованиями знаком. Не чужие все-таки люди.

    Наш прогноз: «Рубин».

    Магомед Оздоев

    «Рубин», полузащитник, 25 лет

    Магомед Оздоев
    Фото: Getty Images

    В обратном направлении (в Петербург) может отправиться полузащитник Магомед Оздоев, сообщает российские медиа.

    При этом сделки по Оздоеву и Нобоа никак не связаны, утверждает «Спорт-Экспресс». По данным источника, клубы согласовали трансфер 25-летнего игрока, а сам футболист – личный контракт с питерцами. Покупка обойдется Роберто Манчини в 3,3 миллиона евро — не так уж много, учитывая паспорт футболиста.

    «А сам "Рубин" тем временем близок к тому, чтобы согласовать трансфер Оздоева в "Зенит". Переговоры в самом разгаре», — написал в своем Twitter комментатор Нобель Арустамян.

    Пока неизвестно, когда Оздоев присоединиться к «Зениту». Команда Манчини сейчас работает в Турции, где будет тренироваться до 14 февраля. В этот день клуб из Северной столицы вылетит в Шотландию, где 15 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

    Наш прогноз: «Зенит».

    Понтус Вернблум

    ЦСКА, полузащитник, 31 год

    Понтус Вернблум
    Фото: Getty Images

    На прошлой неделе шведские СМИ сообщили, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум готов перейти в «Гетеборг».

    31-летний швед в интервью GP намекнул, что этот сезон может стать для него последним в Москве, но исключил вариант с возвращением на родину. «Не думаю, что дальше будет "Гетеборг". Мне кажется, я еще не закончил свою карьеру за границей», – заявил футболист.

    30 июня у Понтуса истекает срок действия контракта с «армейцами», и пока все идет к тому, что летом Вернблум покинет ЦСКА на правах свободного агента. В том же интервью GP Понтус раскритиковал Виктора Гончаренко за то, что тот регулярно «затыкает им дыры», а также отметил, что в Испании работает, как свинья (в шведском языке есть устойчивое выражение «потеть как свинья», что означает – усердно работать).

    «За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов. Ситуацию мы не комментируем!» — сказал представитель Вернблума Патрик Морк.

    Наш прогноз: ЦСКА.

    Обзор коэффициентов на матчи Лиги ЧемпионовОбзор коэффициентов на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов 13-14 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • 12/02
    • Полузащитник «Спартака» арендован «Рубином»
  • 12/02
    • «Рубин» отправился на сбор в Испанию
  • 12/02
    • «Зенит» проведет третий сбор в Италии
  • 12/02
    • Гончаренко взял на матч с «Црвеной Звездой» 20 игроков
  • 11/02
    • Насри может перейти в «Зенит»
  • 11/02
    • «Краснодар» определился с соперниками на втором сборе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Виннипег» Кузнецова, Овечкина и «Вашингтон»?
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • 2,04
    •
  • Экспресс дня. Способны ли «дрозды» на подвиг?
  • Прогнозы и ставки на футбол 12 февраля
  • 5,45
    •
    Футбол. Главное
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • АПЛ. Покер Агуэро, «Арсенал» уступил «шпорам», «МЮ» проиграл в Ньюкасле
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу
    •
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Хетафе», «Реал» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 13:33
    • Гончаренко взял на матч с «Црвеной Звездой» 20 игроков
  • 13:18
    • Полузащитник «Спартака» арендован «Рубином»
  • 12:04
    • «Зенит» проведет третий сбор в Италии
  • 11:47
    • «Рубин» отправился на сбор в Испанию
  • 01:10
    • «Лион» проиграл «Ренну»
  • 00:56
    • «Рома» забила пять мячей «Беневенто», Ундер оформил дубль
  • 00:38
    • «Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»
  • 22:35
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»
  • 11/02
    • «Барселона» не справилась с «Хетафе»
  • 11/02
    • «Интер» в большинстве переиграл «Болонью»
    Весь футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус