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    Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля

    Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней

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    Лукас Вериссимо
    Лукас Вериссимо
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Сальваторе Боккетти

    «Спартак», защитник, 31 год

    В последние дни января в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что в услугах защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти заинтересованы многие европейские клубы.

    В первую очередь речь шла о стамбульском «Фенербахче», а также о некоторых испанских клубах, готовых арендовать итальянца.

    Трансферный дайджест. 23-29 января За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней Затем возник вариант с «Беневенто» и швейцарским «Сьоном», однако и они, похоже, наткнулись на нежелание самого игрока уезжать из Москвы.

    Агент Боккетти Андреа Д’Амико во всех своих комментариях был крайне сдержан, утверждая, что ни один из названных клубов к нему не обращался.

    Учитывая тот факт, что в большинстве стран трансферное окно закрылось, итальянец может уйти только в статусе свободного агента, что мы бы назвали маловероятным событием.

    Наш прогноз: «Спартак».

    Сальваторе Боккетти
    Фото: Getty Images

    Доменико Кришито

    «Зенит», защитник, 31 год

    Ситуация с возможным уходом Доменико Кришито из «Зенита» по-прежнему вызывает опасения, поскольку игрок до сих пор не продлил контракт, истекающий в конце нынешнего сезона.

    Кроме того, агент футболиста Андреа Д’Амико уже прямо намекает на то, что его клиент не прочь вернуться в родной «Дженоа», где делал первые шаги на профессиональном уровне.

    Андреа Д’Амико
    Агент Доменико Кришито
    Доменико волен сам решать свое будущее, и «Дженоа» — привлекательный вариант. Он очень привязан к клубу, который его воспитал, но пока контракта нет. Срок его контракта скоро истекает, и Доменико пока не подписал новое соглашение с «Зенитом». Сейчас мы рассматриваем различные варианты продолжения карьеры.
    Недавно Кришито отправился в Италию. Официальная версия – лечение. Однако в конце трансферного окна это вызвало подозрения.

    Впрочем, итальянец уже вернулась в расположение петербургского клуба и отправился с ним на второй сбор. Если он и уйдет из «Зенита», то не раньше лета.

    Наш прогноз: «Зенит».

    Олег Шатов

    «Зенит», полузащитник, 27 лет

    Сага с уходом Олега Шатова из петербургского «Зенита» продолжается. Полузащитник по-прежнему близок к «Краснодару», заинтересованному в его услугах.

    Клубы уже договорились об аренде футболиста, но не согласовали сумму выкупа. «Горожане» предлагают 5 миллионов рублей, а петербуржцы хотят 8,5 миллиона.

    В ближайшее время ожидается очередной раунд переговоров, но раз они идут, значит обе стороны заинтересованы в заключении сделки, которая, вероятно, состоится.

    Даже сам Шатов, не желая отсиживаться в «Зените-2», хотел бы поскорее перейти в новый клуб. Ради этого он даже готов заплатить «сине-бело-голубым» 35 миллионов рублей.

    Наш прогноз: «Краснодар».

    Олег Шатов
    Фото: Getty Images

    Лукас Вериссимо

    «Сантос», защитник, 22 года

    Московский «Спартак» не прекращает попыток заполучить защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, к которому присматривается еще с лета прошлого года.

    Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо Длительный переговорный процесс привел к тому, что «красно-белые» все-таки согласовали с бразильцами условия трансфера 22-летнего футболиста.

    Московский клуб заплатит за бразильца 34 миллиона бразильских реалов, что примерно равно 8,5 млн евро, информирует Yahoo Sport.

    Ожидается, что в ближайшее время Вериссимо пройдет для «Спартака» медицинское обследование и согласует условия личного контракта.

    Сомневаться в позитивном завершении этой сделки мы бы не стали, тем более что конкурентов у «красно-белых» сейчас нет.

    Наш прогноз: «Спартак».

    Озан Туфан

    «Фенербахче», полузащитник, 22 года

    Турецкое издание Sporx утверждает, что за полузащитником «Фенербахче» Озаном Туфаном внимательно следят сразу три российских клуба.

    Утверждается, что агент игрока Фали Рамадани провел переговоры с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком».

    Софьян Ханни. То, что доктор прописал Все о потенциальном новичке московского «Спартака» Изначально предполагалось, что Туфан перейдет в «Кристал Пэлас», но сделка сорвалась в последний день трансферного окна в АПЛ.

    Безусловно, этот игрок пригодился бы клубам РФПЛ, ведь он имеет богатый опыт выступлений на высоком уровне, несмотря на молодой возраст.

    Однако мы сомневаемся, что «Фенербахче» решится его отпустить в тот момент, когда не сможет подобрать замену, а переплачивать российские клубы вряд ли согласны.

    Наш прогноз: «Фенербахче».

    Озан Туфан
    Фото: Getty Images

    Адем Ляйич

    «Торино», полузащитник, 26 лет

    «Торино» всеми силами пытается избавиться от полузащитника Адема Ляйича и заработать на этом трансфере как можно больше денег.

    Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак» Представляем новичка «Спартака» В свое время «Спартак» был готов забрать 26-летнего футболиста за 10 миллионов евро, но туринцы запросили около 15 миллионов, и переговоры застопорились.

    В этот раз «быки» снизили аппетит, рассчитывая хотя бы на 12 миллионов, так что «красно-белые» вновь готовы начать переговоры, утверждает Calciomercato.

    Если переход в московский клуб не произойдет, то серб может оказаться в Китае и США, где трансферное окно тоже будет открыто.

    Наш прогноз: Китай.

    Златан Ибрагимович

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 36 лет

    Говорят, что Златан Ибрагимович настолько близок к переезду в США, что даже подписал предварительный контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» более трех недель назад.

    Французскому изданию L’Equipe стало об этом известно от одного из своих источников в лиге, который, впрочем, не уточнил, когда именно состоится представление шведа.

    Дело в том, что официально трансферное окно в MLS откроется 7 февраля, но ведь не исключено, что к новой команде он присоединится в марте, когда стартует новый сезон в США, или в июне, когда станет свободным агентом.

    Одно ясно наверняка – надолго в «Манчестер Юнайтед» швед не задержится, поскольку не выдерживает конкуренции после травмы.

    Дэвид Бекхэм
    Совладелец клуба «Майами»
    Сложно обсуждать игрока, являющегося частью клуба, который я люблю, но в конце концов всех футболистов постоянно связывают с другими командами, а Златан – это игрок топ-уровня. Если такие талантливые игроки, как Златан, будут приезжать в МЛС, это сделает лигу сильнее и успешнее.
    Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси».
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