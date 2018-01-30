Софьян Ханни. То, что доктор прописал

Этой зимой в «Спартак» «сватали»из «Ливерпуля», одиозногоиз «Бенфики», который ныне выступает за «Дженоа» на правах аренды, одного из лидеров «Торино», однако все эти футболисты принципиально другого плана — вингеры, дриблеры, бегунки, но не плеймейкеры.

Совсем другое дело — капитан «Андерлехта» Софьян Ханни. 27-летний алжирец — человек, который ведет игру в атаке, чаще всего выходит в центре, на месте «под нападающим», но при необходимости готов закрыть и бровку.

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Бельгийские СМИ утверждают, что трансфер Ханни обойдется «Спартаку» в 6 миллионов евро. При этом брюссельцы смогут получить определенные бонусы — за достижения хавбека в составе москвичей. Ожидается, что Ханни уже сегодня прибудет в расположение «красно-белых» в Марбелье и поставит подпись под контрактом по схеме «3,5 + 1».

«Андерлехт» планировал выручить с продажи своего лидера около 10 миллионов евро, однако у «Спартака» оказалось не так много конкурентов на рынке, и цену бельгийскому клубу взвинтить не удалось.

Очевидно, что сделку по Ханни следует рассматривать в связке с возможным уходом Квинси Промеса – сейчас или летом – и осознавать, что по игровым характеристикам Софьян похож на голландца: может играть в любой зоне атаки и забивать.

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Ханни действительно есть чем похвастать — везде, где он играл, много забивал. Не получив шанса в родном «Нанте» (1 матч в декабре 2009-го и три — в сезоне 2010/11), уроженец Иври-сюр-Сен, что в 5 километрах от центра Парижа, отправился искать счастья во второй (!) турецкой лиге.

Получив шанс в «Кайсериспоре», Софьян отплатил голами — в первом же сезоне он забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба, а год спустя — лучшим ассистентом. Ханни помог «Кайсериспору» выйти в Суперлигу, однако сам в элите не сыграл, отправившись в перволиговый «Анкараспор» (который позднее, напомним, переименовали в «Османлыспор»). Что любопытно, официально «Кайсериспор» не выручил за Ханни ни копейки. На новом месте Ханни отыграл сезон и летом 2014-го перебрался в «Мехелен».

С первого же сезона в Бельгии Ханни начал тащить команду на себе — в дебютном чемпионате наколотил 10 мячей, в следующем — еще 17, став третьим бомбардиром лиги. В итоге его признали лучшим африканцем чемпионата, а чуть позже и лучшим игроком всей лиги.

В неполные 26 Ханни дослужился до очередного повышения и за 1,6 миллиона евро перебрался в «Андерлехт», где не стал тянуть и забил в дебютном же поединке — от рук африканца пострадал наш «Ростов». Правда, этот гол не помог бельгийцам пройти дончан по сумме двух матчей.

Ханни забил «Ростову» в квалификации ЛЧ

А вот к победе над «Зенитом» в той же еврокубковой кампании он практически не имеет отношения — в первой игре Ханни вышел на замену, а во второй просидел на скамейке. Зато именно алжирец помог «Андерлехту» зацепиться за дополнительное время в четвертьфинале с «Манчестер Юнайтед». Именно алжирец здорово сыграл на добивании и сравнял счет, но в экстра-тайме Маркус Рашфорд все-таки принес итоговую победу «красным дьяволам».

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Кстати, к тому времени Ханни уже носил капитанскую повязку. После ухода Стивена Дефура главный тренер Рене Вайлер не нашел кандидатуры лучше, чем летний новичок из «Мехелена». Лидерские качества и трудолюбие Ханни стали примером для его партнеров.

В нынешнем сезоне Софьян не может похвастать крутой результативностью: 8 голов и 6 ассистов в 23 играх чемпионата и 1 мяч в Лиге чемпионов (зато какой — в ворота «Баварии»). Впрочем, для «Андерлехта» куда важнее не цифры, а влияние алжирца на игру. Он особенно хорош на позиции левого инсайда, переходящего на позицию «десятки». Игра брюссельцев строится на быстрых флангах с техничными вингерами.

О желании играть за сборную Алжира Ханни заявил еще в 2009-м году, однако дебютировал в национальной команде лишь в 2016-м. Впрочем, из-за высокой конкуренции лидером «лис пустыни» Ханни пока не стал — а атаке у алжирцев есть Ислам Слимани, Ясин Брахими, Рияд Марез и Софьян Фегули. В квалификации ЧМ Ханни сыграл в трех матчах, но ничем примечательным не отметился. Сама, а сама команда полностью провалила отбор, потерпев четыре поражения, ни разу не победив и заняв закономерное последнее место в группе.