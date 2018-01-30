Софьян Ханни. То, что доктор прописал

Совсем другое дело — капитан «Андерлехта» Софьян Ханни. 27-летний алжирец — человек, который ведет игру в атаке, чаще всего выходит в центре, на месте «под нападающим», но при необходимости готов закрыть и бровку.
Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
Бельгийские СМИ утверждают, что трансфер Ханни обойдется «Спартаку» в 6 миллионов евро. При этом брюссельцы смогут получить определенные бонусы — за достижения хавбека в составе москвичей. Ожидается, что Ханни уже сегодня прибудет в расположение «красно-белых» в Марбелье и поставит подпись под контрактом по схеме «3,5 + 1».
«Андерлехт» планировал выручить с продажи своего лидера около 10 миллионов евро, однако у «Спартака» оказалось не так много конкурентов на рынке, и цену бельгийскому клубу взвинтить не удалось.
Очевидно, что сделку по Ханни следует рассматривать в связке с возможным уходом Квинси Промеса – сейчас или летом – и осознавать, что по игровым характеристикам Софьян похож на голландца: может играть в любой зоне атаки и забивать.
Получив шанс в «Кайсериспоре», Софьян отплатил голами — в первом же сезоне он забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба, а год спустя — лучшим ассистентом. Ханни помог «Кайсериспору» выйти в Суперлигу, однако сам в элите не сыграл, отправившись в перволиговый «Анкараспор» (который позднее, напомним, переименовали в «Османлыспор»). Что любопытно, официально «Кайсериспор» не выручил за Ханни ни копейки. На новом месте Ханни отыграл сезон и летом 2014-го перебрался в «Мехелен».
С первого же сезона в Бельгии Ханни начал тащить команду на себе — в дебютном чемпионате наколотил 10 мячей, в следующем — еще 17, став третьим бомбардиром лиги. В итоге его признали лучшим африканцем чемпионата, а чуть позже и лучшим игроком всей лиги.
В неполные 26 Ханни дослужился до очередного повышения и за 1,6 миллиона евро перебрался в «Андерлехт», где не стал тянуть и забил в дебютном же поединке — от рук африканца пострадал наш «Ростов». Правда, этот гол не помог бельгийцам пройти дончан по сумме двух матчей.
«Спартак»: без новичков и с потерями Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
Кстати, к тому времени Ханни уже носил капитанскую повязку. После ухода Стивена Дефура главный тренер Рене Вайлер не нашел кандидатуры лучше, чем летний новичок из «Мехелена». Лидерские качества и трудолюбие Ханни стали примером для его партнеров.
В нынешнем сезоне Софьян не может похвастать крутой результативностью: 8 голов и 6 ассистов в 23 играх чемпионата и 1 мяч в Лиге чемпионов (зато какой — в ворота «Баварии»). Впрочем, для «Андерлехта» куда важнее не цифры, а влияние алжирца на игру. Он особенно хорош на позиции левого инсайда, переходящего на позицию «десятки». Игра брюссельцев строится на быстрых флангах с техничными вингерами.
О желании играть за сборную Алжира Ханни заявил еще в 2009-м году, однако дебютировал в национальной команде лишь в 2016-м. Впрочем, из-за высокой конкуренции лидером «лис пустыни» Ханни пока не стал — а атаке у алжирцев есть Ислам Слимани, Ясин Брахими, Рияд Марез и Софьян Фегули. В квалификации ЧМ Ханни сыграл в трех матчах, но ничем примечательным не отметился. Сама, а сама команда полностью провалила отбор, потерпев четыре поражения, ни разу не победив и заняв закономерное последнее место в группе.
Еще один минус Софьяна — потеря концентрации. В остальном Ханни видится идеальным футболистом, который способен заменить того же Ивелина Попова — алжирец как «креативщик» порядочно сильнее болгарина.
А чуть позже (возможно, уже летом) — и Квинси Промеса.