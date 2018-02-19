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    Зидан рушит звездную иерархию «Реала»

    Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»

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    Асенсио и Васкес (справа) превращаются в ключевых игроков «Реала»
    Асенсио и Васкес (справа) превращаются в ключевых игроков «Реала»
    Накануне в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде переиграл «Бетис» со счетом 5:3. СМИ не оставили без внимания эту результативную игру.

    Мощные атаки, безалаберные защитники

    Обе команды относятся к числе лучших атак Примеры, где «Реал» по своей результативности уступает только лидеру «Барселоне», а «Бетис» по этому показателю проигрывает только топ-четверке первенства и «Реал Сосьедаду». А поскольку мадридцы занимают только четвертое место по надежности своих тылов, тогда как севильцы — третье с конца, было логичным ожидать от этого матча обилия забитых мячей.

    «Нет ничего лучше, нежели посвятить свое время такому поединку, как триллер на "Бенито Вильямарин" с его восемью голами. Игра, в которой соперники выглядели мощно в атаке, но уязвимы в обороне. Это зрелище явно не для тех святош, которые любят напряженные схватки, где оппонентам не отдается ни пяди земли», — пишет в своей редакционке на AS Альфредо Реланьо.

    «Для меня же это олицетворение того, насколько зрелищным может быть футбол, где есть страсть, ошибки, разнообразные тактические схемы и множество ударов по воротам, ведь чтобы забить, нужно бить. В этой игре были намеки на уйму голов, и команды оправдали ожидания. За "Огурцами" приятно наблюдать, когда они с мячом, но они уязвимы в обороне, и "Сливочные" — тот коллектив, который в одинаковой степени может как преуспеть, так и провалиться».

    Асенсио выходит не передний план в «Реале»

    После успешной игры на неделе против ПСЖ в Лиге чемпионов, наставник гостей Зинедин Зидан посчитал правильным дать шанс Марко Асенсио, тем более, что с учетом плотного графика своих подопечных (уже в среду им предстоить навестить «Леганес» в отложенном матче), лидерам атаки нужен был отдых. И воспитанник королевского клуба снова оправдал доверие тренера, став автором дубля в ворота хозяев.

    «Настало время Асенсио, и Зизу начинает это ценить, ведь вингер превращается в решающий фактор успеха мадридцев, когда получает шансы. Босс "Реала" сейчас уже уверен, что его центрфорвард Карим Бензема — больше не является жизненно важной опцией в основе, если в его распоряжении есть Марко. В то время, когда команда в отдельные отрезки текущего сезона отчаянно нуждается в волшебника на поле, пока Криштиану Роналду и другие переживают спад формы, Асенсио стал человеком, которые способен вдохновлять партнеров», — пишет в материале для ESPN Робби Данн.

    «Вместе с тем, "Сливочные" остаются уязвимым в обороне коллективом, от которого трудно ожидать того, что он действительно способен "закрыть" игру. Стиль "Бетиса" предполагает, что тот хочет быть с мячом, но его соперник в этом матче слишком легко предоставлял такую возможность и отдал свой перевес, несмотря на убедительный старт матча. Похоже, Гарет Бейл близко к сердцу воспринял свое место в запасе в матче против ПСЖ, поэтому выглядел бледно, и не удивительно, что был заменен на 73-й минуте».

    Дилемма в атаке для Зидана

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    Помимо Асенсио в Севилье также успешно себя проявил ранее вечный запасной Лукас Васкес, который также появился на поле с первых минут. Он и Марко заняли места на протиположных флангах полузащиты в классической схеме 4-4-2, и, хотя «Реал» явно не может быть доволен действиями в отборе, с учетом трех пропущенных мячей, в целом, эта система проявила себя с лучшей стороны. Другой вопрос, решится ли Зидан теперь, после успехов этих двух вингеров в матчах против ПСЖ и «Бетиса», сделать ставку на них в Париже, а не на увядших звезд Бензема и Бейла, которые имеют куда больший опыт больших поединков.

    «Второстепенная роль для французского и валлийского исполнителей ранее была немыслимой под руководством Зизу, но то, что он решился оставить их в запасе на игру, говорит о вынужденном решении тренера по пересмотру создавшейся иерархии в команде благодаря работе Асенсио и Васкеса. В победном матче против "Огурцов" они в третий раз в сезоне вышли с первых минут, и их команда забила пять мячей, как и против "Сосьедада", а также другого клуба из Севильи», — отмечает в материале на Marca Давид Медина.

    «Однако теперь большая проверка убеждений Зидана наступит в ответном поединке против Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов 6 марта. Его выбор прост: либо стоять на своем и доверять опыту троице BBC (Бейл — Бензема — Роналду), несмотря на последние результаты, либо сделать ставку на демострирующих хорошую форму двух новых игроков основы Мадрида, дабы пройти одну из самых сильных команд Европы».

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